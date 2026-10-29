Giá hồ tiêu hôm nay 29.10.2026: Chênh lệch giữa các vùng 3.000 đồng/kg

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Bảng tham chiếu hồ tiêu trong nước

Đơn vị: đồng/kg. Biến động được đối chiếu giữa ngày 28.10 và 27.10.2026.

Đắk Lắk giữ mức cao nhất trong bộ khảo sát, hơn Gia Lai và Bình Phước 3.000 đồng/kg. Bình quân số học của năm mức giá là 138.100 đồng/kg.

Việc bảng giá ngày 28.10 không thay đổi cho thấy mặt bằng thu mua tạm ổn định trong ngày dữ liệu. Diễn biến này chưa đồng nghĩa thị trường đã hình thành một xu hướng tăng mới.

Giá quốc tế: Giữ riêng từng quy cách và ngày báo giá

Bảng tham chiếu xuất khẩu được bản tin ngày 28.10.2026 công bố như sau. Đơn vị: USD/tấn.

Các mức trong bảng bằng bộ báo giá ngày 27.10 đã đối chiếu. Đây là giá của từng xuất xứ và tiêu chuẩn hàng hóa, không phải một mức chung cho toàn bộ thị trường hồ tiêu.

Riêng bảng Ấn Độ sử dụng mức công bố gần nhất có ngày xác minh là 27.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 19:59 ngày 28.10 chưa xác minh được bảng giá mới có ngày rõ ràng.

Một tạ tương ứng 100 kg. Chưa có dữ liệu so sánh tương thích để tính biến động mới cho bảng Ấn Độ. Bài không quy đổi các báo giá quốc tế sang đồng/kg.

Dự báo ngày 29.10: Đơn hàng hỗ trợ kỳ vọng, sức mua quyết định giá

Lũy kế đến ngày 15.10.2026, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt khoảng 228.589 tấn, thu về khoảng 1,5 tỷ USD, tăng cả lượng và kim ngạch so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực về đầu ra, nhưng không bảo đảm giá thu mua tăng ngay trong từng phiên.

Nguồn hàng cạnh tranh từ Brazil vẫn là yếu tố cần theo dõi, trong khi triển vọng sản lượng tại Indonesia kém thuận lợi hơn. Những diễn biến khác nhau giữa các nước khiến thị trường khó vận động chỉ theo một chiều.

Trong ngày 29.10, nếu doanh nghiệp tăng mua để đáp ứng đơn hàng và lượng chào bán không tăng mạnh, giá có thể được hỗ trợ. Ngược lại, giao dịch thận trọng có thể khiến mặt bằng tiếp tục giằng co. Chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng, giảm cụ thể tại từng địa phương.