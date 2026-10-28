Giá hồ tiêu hôm nay 28.10.2026 và triển vọng phiên giao dịch mới

Hình minh họa

Bảng tham chiếu hồ tiêu trong nước

Đơn vị: đồng/kg. Biến động là ngày 27.10 so với ngày 26.10.2026, được đối chiếu từ hai bảng cùng bộ khảo sát.

Đắk Nông là địa phương điều chỉnh giảm trong bộ dữ liệu đối chiếu. Bốn vùng còn lại giữ mức niêm yết của ngày 26.10.

Bình quân số học của năm mức giá là 138.100 đồng/kg. Khoảng cách giữa Đắk Lắk với hai vùng thấp nhất, Gia Lai và Bình Phước, vẫn là 3.000 đồng/kg.

Giá quốc tế: Tách riêng từng loại và đơn vị

Bảng dưới đây sử dụng báo giá được nguồn thay thế ghi ngày 27.10.2026. Đơn vị: USD/tấn.

Một tạ tương ứng 100 kg. Giá Ấn Độ được trình bày riêng với giá xuất khẩu tính bằng USD/tấn. Bài không quy đổi sang đồng/kg và chưa tính biến động quốc tế khi thiếu hai bộ báo giá tương thích đã kiểm chứng.

Dự báo ngày 28.10: Chờ lực mua thực tế

Thông tin ngành gần đây tiếp tục đặt vấn đề về lượng tồn kho chuyển tiếp và khả năng đáp ứng nhu cầu. Những yếu tố này có thể hỗ trợ mặt bằng giá, nhưng chưa bảo đảm giá thu mua trong nước tăng ngay trong một phiên.

Nếu doanh nghiệp tăng mua và người bán hạn chế chào hàng, giá có thể được hỗ trợ. Ngược lại, giao dịch chậm hoặc lượng hàng đưa ra nhiều hơn sẽ tạo sức ép điều chỉnh cục bộ. Chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng, giảm cụ thể từng vùng trong ngày 28.10.