Đợt giảm ngày 26.11 kéo giá bình quân tại năm vùng thu mua xuống 123.300 đồng/kg. Mức giảm giống nhau ở cả năm vùng nên khoảng cách giữa địa phương cao nhất và thấp nhất vẫn là 4.000 đồng/kg. Bài được chuẩn bị tối 26.11.2026 cho ngày 27.11.2026.

Hình minh họa

Giá tiêu trong nước: Cả năm vùng cùng giảm ngày 26.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 26.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 ngày 26.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 27.11.2026.

Đắk Lắk cao nhất với 126.000 đồng/kg; Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng thấp nhất, ở mức 122.000 đồng/kg. Đây là giá thu mua tiêu xô theo vùng; giá giao dịch tại từng đại lý có thể khác tùy chất lượng và độ ẩm của lô hàng.

Giá tiêu thế giới và giá nội địa Ấn Độ

Bảng giá quốc tế dùng mốc 20.11.2026, là bảng có ngày công bố xác minh được trực tiếp. Các mức dưới đây là giá tham chiếu theo xuất xứ và quy cách.

Tại Cochin, Ấn Độ, giá bình quân gần nhất xác minh được là ngày 23.11.2026. Một tạ bằng 100 kg.

Dự báo ngày 27.11: Sức mua quyết định khả năng chững giá

Việt Nam xuất khẩu 10.127 tấn hồ tiêu trong nửa đầu tháng 11, giảm 2,8% so với nửa đầu tháng 10. Số liệu này cho thấy lượng giao hàng đã chậm lại trong kỳ thống kê, nhưng chưa đủ để kết luận về sức mua trong riêng ngày 27.11.

Sau khi cả năm vùng cùng giảm, dấu hiệu cần theo dõi là liệu bên mua có tăng gom hàng ở vùng giá mới hay không. Nếu doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để giao đơn, giá có thể chững lại. Nếu bên mua tiếp tục chờ, thị trường vẫn có thể chịu áp lực. Chưa đủ tín hiệu xác nhận giá đã tạo đáy.