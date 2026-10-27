Giá hồ tiêu hôm nay 27.10: Theo dõi nhu cầu và cạnh tranh xuất khẩu

Hình minh họa

Bảng tham chiếu hồ tiêu trong nước

Đơn vị: đồng/kg. Biến động tính từ bảng ngày 26.10 so với bảng ngày 25.10.2026 cùng nguồn.

Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đứng đầu bảng, cao hơn Gia Lai và Bình Phước 3.000 đồng/kg. Bình quân số học của năm mức giá là 138.300 đồng/kg.

Các mức giá ngày 26.10 trùng với bảng ngày 25.10 trong bộ dữ liệu đối chiếu. Kết quả này phản ánh hai bảng khảo sát đã công bố, chưa xác nhận thị trường ngày 27.10 sẽ không thay đổi.

Giá thế giới: Giữ đúng ngày báo giá

Bảng quốc tế dưới đây tham chiếu ngày 22.10.2026, cũ bốn ngày so với thời điểm chuẩn bị bài. Đơn vị: USD/tấn.

Một tạ tương ứng 100 kg. Các mức giá trên chưa được quy đổi sang đồng/kg do chưa ghép được tỷ giá cùng thời điểm và cơ sở quy đổi phù hợp.

Dự báo ngày 27.10: Lực mua cần được kiểm chứng

Thông tin thị trường gần đây cho thấy nhu cầu theo mùa tại Ấn Độ có cải thiện. Tuy nhiên, tín hiệu này chưa đủ để suy ra giá thu mua tại Việt Nam sẽ tăng ngay trong phiên kế tiếp, khi khách hàng vẫn có thể lựa chọn nguồn cung từ nhiều nước.

Nếu doanh nghiệp tăng mua và người bán hạn chế chào hàng, mặt bằng nội địa có thể được hỗ trợ. Trường hợp giao dịch tiếp tục chậm, giá có khả năng giằng co hoặc điều chỉnh cục bộ. Chưa có cơ sở để đưa ra mức giá dự báo cụ thể cho từng vùng ngày 27.10.