Giá hồ tiêu hôm nay 26.9.2026: Dao động 136.000–140.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu hôm nay 26.9.2026 chưa ghi nhận biến động mới tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mặt bằng giá trong nước tiếp tục dao động từ 136.000 đến 140.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang giữ nhịp khá ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Hình minh họa

Việc toàn bộ các khu vực khảo sát cùng đứng giá phần nào phản ánh trạng thái cân bằng tạm thời giữa cung và cầu. Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 26.9.2026

Giá tiêu xô được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Tại Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai), giá tiêu cùng đứng ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 136.500 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 138.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) đứng giá ở 140.000 đồng/kg, cao nhất thị trường. Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu mặt bằng giá

Việc Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức 140.000 đồng/kg cho thấy khu vực này vẫn duy trì vị thế nổi bật trong nhóm vùng trồng tiêu trọng điểm.

Trong khi đó, giá tại Đắk Lắk thấp hơn khoảng 2.000 đồng/kg, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) thấp hơn khoảng 4.000 đồng/kg.

Dù chưa xuất hiện nhịp tăng mới, việc giá không giảm thêm cũng phần nào giúp tâm lý thị trường ổn định hơn. Người trồng tiêu có thêm thời gian quan sát diễn biến cung cầu trước khi đưa ra quyết định bán hàng.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 26.9.2026

Tại thị trường tham chiếu Ấn Độ, giá các chủng loại hồ tiêu chính tiếp tục không thay đổi theo đồng Rupee.

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ.

Mức thay đổi được tính theo Rupee (INR)/tạ so với ngày trước đó.

Trong nhóm được khảo sát, GARBLED có giá quy đổi cao nhất, đạt 200.734 đồng/kg. UNGARBLED ở mức 195.112 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 192.300 đồng/kg.

Mức quy đổi sang VNĐ có thể thay đổi theo tỷ giá, dù giá niêm yết bằng Rupee không biến động.

Thị trường hồ tiêu đang chờ tín hiệu mới

Diễn biến đi ngang trong ngày 26.9 cho thấy thị trường hồ tiêu vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua đều chưa có động thái đủ mạnh để tạo ra một xu hướng rõ rệt.

Trong nước, giá vẫn nằm trong vùng 136.000–140.000 đồng/kg. Đây là mức tương đối ổn định nếu so với những phiên giảm trước đó và cho thấy áp lực bán chưa tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, việc chưa xuất hiện lực mua đủ lớn cũng khiến giá chưa thể tạo ra nhịp phục hồi rõ nét.

Dự báo xu hướng giá hồ tiêu

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu cung cầu chưa có thay đổi đáng kể.

Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk vẫn là hai khu vực đáng chú ý do giữ mặt bằng giá cao hơn phần còn lại. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục nằm ở nhóm thấp hơn.

Thị trường những phiên tới sẽ cần thêm tín hiệu từ nhu cầu thu mua, xuất khẩu và biến động quốc tế để xác định xu hướng rõ ràng hơn.