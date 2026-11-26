Đắk Lắk vẫn dẫn đầu bảng giá thu mua, nhưng đã xuống dưới mốc 130.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, giá chào xuất khẩu tiêu đen Việt Nam chưa ghi nhận mức mới trong bản cập nhật buổi sáng ngày 25.11. Khoảng cách giữa giá các vùng trong nước vẫn là 4.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá tiêu đen tại năm vùng thu mua

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 25.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 21:55 ngày 25.11 chưa có bảng giá mới cho ngày 26.11.

Bình quân năm vùng còn 126.300 đồng/kg, thấp hơn 3.000 đồng/kg so với ngày 23.11 theo cùng chuỗi giá. Gia Lai và Bình Phước cùng ở đáy bảng, trong khi Đắk Lắk là vùng duy nhất còn trên 128.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới và thị trường Ấn Độ

Bản cập nhật sáng 25.11 giữ các mức chào dưới đây từ kỳ báo giá trước. Đây là giá tham khảo theo từng chủng loại, không phải giá thu mua nội địa.

Tại Kochi, Ấn Độ, bảng ngày 23.11 là mức gần nhất kiểm chứng được ở nguồn địa phương tại thời điểm rà soát.

Dự báo giá hồ tiêu ngày 26.11

Sau hai lần hạ giá liên tiếp trong chuỗi báo giá từ 23 đến 25.11, dấu hiệu cần theo dõi là doanh nghiệp có tăng mua ở vùng giá mới hay không. Nửa đầu tháng 11, Việt Nam xuất khẩu 10.127 tấn hồ tiêu, giảm 2,8% về lượng so với nửa đầu tháng 10. Mức giảm này phản ánh lượng hàng đã xuất trong kỳ, còn sức mua ngày 26.11 sẽ phụ thuộc vào lượng đơn hàng và nhu cầu gom hàng mới.

Nếu các đầu mối vẫn mua thận trọng, giá có thể dao động quanh vùng tham chiếu hoặc chịu thêm sức ép. Nếu lực mua cải thiện ở nhóm vùng đang quanh 125.000 đồng/kg, đà giảm có thể chậm lại. Chưa có tín hiệu đủ rõ để dự báo giá từng địa phương.