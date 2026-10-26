Giá hồ tiêu hôm nay 26.10.2026: Chờ tín hiệu thu mua đầu tuần

Đầu tuần mới, sức mua thực tế sẽ là yếu tố cần theo dõi để đánh giá khả năng giữ giá ở các vùng nguyên liệu.

Hình minh họa

Giá trong nước: Đắk Lắk cao hơn nhóm cuối 3.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 24.10.2026 trên nguồn ưu tiên; tại thời điểm kiểm tra 20:01 ngày 25.10 chưa có bảng giá mới trên nguồn này.

Đơn vị: đồng/kg. Cột chênh lệch đối chiếu ngày 24.10 với lần công bố ngày 22.10.2026.

Bình quân số học năm vùng là 138.100 đồng/kg, thấp hơn 200 đồng/kg so với lần công bố ngày 22.10. Đắk Lắk đứng đầu bảng, trong khi Gia Lai và Bình Phước cùng ở mức thấp nhất, tạo khoảng cách 3.000 đồng/kg.

Mức giảm tại Đắk Nông thuộc kỳ đối chiếu đã nêu, không phải biến động của ngày 25 hoặc 26.10. Bảng tham khảo được giữ lại để tra cứu, không đồng nghĩa thị trường thực tế ngày mới không thay đổi.

Giá quốc tế: Giữ riêng đơn vị và ngày báo giá

Bảng quốc tế dưới đây sử dụng báo giá ngày 22.10.2026, được trang tổng hợp cập nhật lại tối 25.10. Chưa xác minh được bộ báo giá mới hơn có đầy đủ ngày dữ liệu tương ứng.

Giá Ấn Độ được trình bày riêng, cùng ngày báo giá 22.10.2026:

Các mặt hàng khác nhau về quy cách và chất lượng, vì vậy không nên lấy khoảng giá của cả bảng làm một mức giá chung. Chưa có dữ liệu so sánh tương thích đầy đủ để tính biến động mới cho từng mặt hàng.

Dự báo ngày 26.10: Sức mua quyết định khả năng giữ giá

Thông tin nguồn cung cuối năm cho thấy lượng tồn kho trong nước và sản lượng là những yếu tố có thể hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, nguồn hàng cạnh tranh từ các nước sản xuất vẫn ảnh hưởng đến lựa chọn của khách nhập khẩu.

Trong ngày 26.10, giá có thể được giữ tốt hơn nếu lượng hàng chào bán vừa phải và doanh nghiệp tăng thu gom. Nếu bên mua tiếp tục thận trọng, sự phân hóa giữa các vùng có thể kéo dài. Hiện chưa đủ tín hiệu để khẳng định một nhịp tăng đồng loạt hoặc đưa ra giá dự báo cụ thể.