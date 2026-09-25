Giá hồ tiêu hôm nay 25.9.2026: Thị trường chững lại sau nhịp điều chỉnh

Giá hồ tiêu hôm nay 25.9.2026 không ghi nhận biến động mới tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Mặt bằng giá trong nước hiện dao động từ 136.000 đến 140.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Hình minh họa

Việc nhiều địa phương cùng đứng giá cho thấy cung cầu trên thị trường chưa xuất hiện thay đổi lớn. Trong bối cảnh đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực dẫn đầu về giá thu mua, tiếp tục giữ vai trò điểm sáng trên bản đồ hồ tiêu cả nước.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 25.9.2026

Giá tiêu xô được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Trong bảng giá hôm nay, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 136.500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk tiếp tục đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì 140.000 đồng/kg, cao nhất thị trường. So với nhóm thấp nhất, giá tiêu tại đây đang chênh khoảng 4.000 đồng/kg.

Đắk Nông tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về giá

Dù thị trường hôm nay không có biến động, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn cho thấy vị thế nổi bật khi giữ mức giá cao nhất trong các vùng trồng tiêu trọng điểm. Điều này phản ánh sức hút của nguồn hàng tại khu vực này, đồng thời cho thấy mặt bằng giá vẫn đang được nâng đỡ tương đối tốt.

Ở chiều ngược lại, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) vẫn là hai khu vực có giá thấp hơn. Tuy nhiên, việc duy trì ổn định cũng là tín hiệu đáng chú ý, bởi thị trường chưa xuất hiện áp lực giảm mới.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 25.9.2026

Tại thị trường tham chiếu Ấn Độ, giá các chủng loại hồ tiêu chính tiếp tục đi ngang theo đồng Rupee. Mức quy đổi sang tiền Việt vẫn duy trì ở vùng khá cao.

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ.

Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó.

Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank.

Trong ba loại được khảo sát, GARBLED tiếp tục có mức giá quy đổi cao nhất, đạt 200.734 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 195.112 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 192.300 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới cùng giữ nhịp ổn định

Một điểm dễ nhận thấy trong phiên giao dịch hôm nay là cả thị trường trong nước lẫn dữ liệu tham chiếu từ Ấn Độ đều chưa có biến động đáng kể. Điều đó cho thấy hồ tiêu đang ở giai đoạn chờ thêm tín hiệu mới từ cung cầu, xuất khẩu và diễn biến của các thị trường quốc tế.

Với người trồng tiêu, việc giá giữ ở vùng 136.000–140.000 đồng/kg vẫn là tín hiệu tương đối tích cực. Trong khi đó, doanh nghiệp thu mua có thể tiếp tục theo dõi sát thị trường trước khi đưa ra các quyết định giao dịch quy mô lớn.

Dự báo xu hướng giá hồ tiêu

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu nhiều khả năng vẫn dao động trong biên độ hẹp nếu chưa xuất hiện thông tin mới đủ sức tạo đột biến. Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk có thể tiếp tục nằm trong nhóm địa phương giữ mặt bằng giá cao hơn phần còn lại.

Nhìn chung, trạng thái đứng giá hôm nay cho thấy thị trường đang tạm chững lại, nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu mạnh. Đây là giai đoạn cần theo dõi sát để đánh giá liệu xu hướng đi ngang sẽ tiếp diễn hay thị trường sẽ sớm hình thành nhịp biến động mới.