Giá hồ tiêu hôm nay 24.10.2026: Theo dõi lực mua sau nhịp tăng

Nhịp tăng tại Đắk Lắk giúp địa phương này vươn lên dẫn đầu bảng giá, trong khi những vùng còn lại chưa có chuyển động tương tự.

Hình minh họa

Giá trong nước tham khảo từ 137.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố ngày 23.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:10 ngày 23.10 chưa có bảng giá ngày 24.10.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động trong bảng thuộc ngày 23.10 so với ngày 22.10.2026.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất là 3.000 đồng/kg. Đắk Lắk tăng trong ngày 23.10, nhưng phần lớn địa bàn vẫn giữ mức công bố trước đó. Diễn biến này chưa đủ để khẳng định thị trường bước vào một đợt tăng đồng loạt.

Giá thế giới: Giữ đúng ngày báo giá

Bảng quốc tế dưới đây sử dụng số liệu công bố ngày 20.10.2026. Tại thời điểm chốt tối 23.10, chưa xác minh được bảng trực tiếp mới hơn có thể đọc đầy đủ.

Đơn vị: USD/tấn.

Đây là giá của các sản phẩm và quy cách khác nhau, không phải một mặt bằng có thể so sánh trực tiếp về chất lượng. Bảng Ấn Độ tính bằng INR/tạ chưa xác minh được ngày báo giá nên chưa đưa số liệu vào bài; giá quy đổi đồng/kg cũng chưa được sử dụng.

Dự báo ngày 24.10: Chờ lực mua lan rộng

Nguồn cung từ Brazil và tiến độ đặt hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi. Nếu bên mua tăng thu gom trong khi lượng hàng chào bán hạn chế, giá nội địa có thể được hỗ trợ. Ngược lại, nguồn cung quốc tế cạnh tranh và nhu cầu mua cầm chừng sẽ hạn chế đà tăng.

Với dữ liệu hiện có, khả năng phân hóa giữa các vùng đáng chú ý hơn một kịch bản tăng mạnh trên diện rộng. Chưa có cơ sở xác định mức điều chỉnh cụ thể cho ngày 24.10.