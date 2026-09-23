Giá hồ tiêu hôm nay 23.9: Giảm tới 1.000 đồng/kg tại nhiều vùng

Giá hồ tiêu hôm nay 23.9.2026 quay đầu giảm tại toàn bộ các vùng trọng điểm được khảo sát. Mức giảm phổ biến là 1.000 đồng/kg, riêng Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm nhẹ hơn 500 đồng/kg.

Hình minh họa

Sau điều chỉnh, mặt bằng giá tiêu trong nước lùi về khoảng 136.000–140.500 đồng/kg. Dù giảm so với phiên trước, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn tiếp tục giữ vị trí cao nhất thị trường.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 23.9.2026

Giá tiêu xô được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 136.000 đồng/kg, hiện là hai khu vực có mức giá thấp nhất trong bảng khảo sát.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 136.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm tương tự xuống 138.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Nông (Lâm Đồng) chỉ giảm 500 đồng/kg, còn 140.500 đồng/kg. Đây vẫn là mức cao nhất trong các vùng sản xuất hồ tiêu trọng điểm.

Giá giảm nhưng Đắk Nông vẫn duy trì khoảng cách đáng kể

Phiên giảm ngày 23.9 khiến mặt bằng giá hồ tiêu trong nước hạ thêm một bước. Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện vào khoảng 4.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn tạo được khoảng cách khá rõ với các vùng còn lại. Giá tại đây cao hơn Đắk Lắk 2.500 đồng/kg và cao hơn Gia Lai, Bình Phước (Đồng Nai) 4.500 đồng/kg.

Việc nhiều khu vực cùng giảm 1.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang xuất hiện nhịp điều chỉnh khá đồng đều. Với người trồng tiêu, diễn biến này khiến tâm lý bán hàng có thể thận trọng hơn, nhất là khi mức giá đã giảm so với phiên trước.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 23.9.2026

Trái với diễn biến giảm tại thị trường Việt Nam, giá một số loại hồ tiêu tại Ấn Độ được cung cấp trong bảng tham chiếu vẫn giữ nguyên theo đồng Rupee.

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ.

Mức thay đổi được tính theo Rupee (INR)/tạ so với ngày trước đó.

Trong ba loại được khảo sát, GARBLED có giá quy đổi cao nhất, đạt khoảng 201.384 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 195.743 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 192.923 đồng/kg.

Dù giá niêm yết bằng Rupee không thay đổi, mức quy đổi sang VNĐ vẫn có thể biến động theo tỷ giá.

Thị trường hồ tiêu bước vào nhịp điều chỉnh

Điểm đáng chú ý của phiên 23.9 là không còn trạng thái đi ngang như những ngày trước. Giá đồng loạt giảm cho thấy thị trường trong nước đã xuất hiện áp lực điều chỉnh rõ hơn.

Tuy nhiên, mức giảm hiện mới dao động 500–1.000 đồng/kg và chưa làm thay đổi đáng kể tương quan giữa các vùng. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục ở nhóm giá thấp nhất.

Những phiên tới, diễn biến giá sẽ phụ thuộc nhiều vào lượng hàng nông dân đưa ra thị trường, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và tín hiệu từ hoạt động xuất khẩu. Nếu lực mua cải thiện, thị trường có thể sớm tìm được điểm cân bằng sau nhịp giảm hiện tại.