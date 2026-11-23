Bảng giá cuối tuần cho thấy Đắk Lắk vẫn đứng trên các vùng còn lại. Dù năm mức giá công bố ngày 22.11 trùng với bảng ngày 21.11, cả năm vùng đều thấp hơn tuần trước. Sức mua đầu tuần sẽ cho thấy các mức giá này có giữ được hay không.

Hình minh họa

Đắk Lắk cao hơn vùng thấp nhất 4.000 đồng/kg

Bảng được chuẩn bị tối 22.11.2026 cho ngày 23.11.2026, sử dụng giá tiêu xô công bố ngày 22.11. Cột so sánh thể hiện chênh lệch giữa hai bảng ngày 22.11 và 21.11, không phải biến động ngày 23.11.

Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 7.000 đồng/kg so với tuần trước, mức giảm mạnh nhất trong năm vùng theo dõi. Gia Lai và Bình Phước cùng giảm 6.500 đồng/kg trong tuần. Đây là hai vùng có giá tham chiếu thấp nhất, kém Đắk Lắk 4.000 đồng/kg.

Tiêu xuất khẩu Việt Nam giữ giá trong bảng ngày 20.11

Bảng giá quốc tế sử dụng mức công bố gần nhất ngày 20.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:11 ngày 22.11.2026 chưa xác minh được bảng mới hơn. Đây là báo giá tham khảo theo xuất xứ và phẩm cấp.

Ở thị trường nội địa Ấn Độ, bản tin Cochin ngày 14.11.2026 còn đọc được ghi nhận các mức dưới đây. Bộ số này đã cách ngày chốt tám ngày; chưa xác minh được bảng mới hơn và chưa có dữ liệu so sánh tương thích.

Dự báo ngày 23.11: Sức mua sẽ quyết định khả năng giữ giá

Giá chào tiêu Việt Nam trong bảng quốc tế ngày 20.11 ổn định, trong khi báo giá tiêu đen Brazil thấp hơn kỳ trước. Nếu khách mua tiếp tục so giá giữa các nguồn hàng và đại lý trong nước chưa tăng lượng thu mua, giá tiêu xô có thể còn chịu sức ép. Nếu doanh nghiệp nhập thêm hàng để đáp ứng đơn giao, giá có thể vững hơn ở những vùng có giao dịch thực. Hiện chưa đủ dữ liệu để xác định xu hướng chung cho ngày 23.11.