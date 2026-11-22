Bảng thu mua ngày 21.11 cho thấy khoảng cách giữa Đắk Lắk và hai vùng có giá thấp nhất là 4.000 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá chào của Việt Nam giữ mức trước đó, trong khi tiêu đen Brazil giảm.

Hình minh họa

Giá tiêu trong nước: Hai vùng cùng ở mức 128.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 21.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:14 cùng ngày chưa có bảng giá mới hơn. Cột biến động đối chiếu ngày 21.11 với ngày 20.11, không phải thay đổi của ngày 22.11.

Bình quân năm vùng là 129.300 đồng/kg. Giá trong hai bảng ngày 20 và 21.11 trùng nhau ở cả năm vùng. Mức tham chiếu này chưa cho biết các đại lý sẽ mua với giá nào trong ngày 22.11.

Giá tiêu thế giới và thị trường Ấn Độ

Bảng quốc tế dưới đây là giá công bố ngày 20.11.2026. Đây là báo giá theo xuất xứ và quy cách sản phẩm, không phải giá thanh toán của một sàn giao dịch.

Ba báo giá của Việt Nam giữ nguyên trong bản công bố ngày 20.11. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 2,78%. Chênh lệch giữa các mức chào cần được đọc cùng quy cách từng loại; bài không quy đổi sang đồng/kg để so trực tiếp với giá tiêu xô.

Tại Ấn Độ, bảng riêng dưới đây là giá bình quân bang Kerala, không phải mức chào xuất khẩu hay giá riêng của chợ Cochin.

Dự báo ngày 22.11.2026: Theo dõi sức mua tại đại lý

Lượng hồ tiêu Việt Nam xuất sang Trung Quốc trong 10 tháng đạt 28.328 tấn, tăng 71% so với cùng kỳ. Con số này cho thấy sức mua đã tăng trong cả giai đoạn, nhưng chưa cho biết doanh nghiệp có tăng mua ngay trong ngày 22.11 hay không.

Nếu đại lý tiếp tục mua đủ hàng cho các đơn đã ký và lượng tiêu chào bán không tăng, khoảng giá tham chiếu có thể được giữ. Nếu khách nhập khẩu trì hoãn đặt hàng khi giá chào ở một số nguồn cung khác giảm, các điểm thu mua có thể thận trọng hơn. Chưa đủ tín hiệu để dự báo giá tăng hoặc giảm đồng loạt.