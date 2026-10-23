Giá hồ tiêu hôm nay 22.10 dao động 137.000–140.000 đồng/kg

Đắk Lắk trở thành điểm sáng trong bảng giá gần nhất khi tăng mạnh hơn các vùng còn lại. Dù vậy, thị trường vẫn thiếu tín hiệu đủ rõ để khẳng định đợt tăng này sẽ lan rộng trong phiên kế tiếp.

Hình minh họa

Hai địa phương cùng đạt 140.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước ngày 22.10 được ghi nhận trong khoảng 137.000–140.000 đồng/kg. Đắk Lắk tăng 1.500 đồng/kg, vươn lên ngang mức giá của Đắk Nông (Lâm Đồng); các vùng còn lại không thay đổi.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng đứng đầu bảng, cao hơn 3.000 đồng/kg so với Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai). Mức bình quân 138.300 đồng/kg là số do nguồn công bố, không phải phép tính lại từ năm địa phương trong bảng.

Biến động 1.500 đồng/kg tại Đắk Lắk là diễn biến của ngày 22.10 so với ngày trước đó, không phải mức tăng đã được ghi nhận cho ngày 23.10.

Giá tiêu thế giới dùng bảng IPC gần nhất

Đến thời điểm chốt bài, bảng công khai gần nhất trên trang Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế vẫn mang ngày 20.10. Vì vậy, các mức dưới đây chỉ được dùng làm dữ liệu tham chiếu, không gọi là giá cập nhật ngày 23.10.

Bảng giá Ấn Độ trên nguồn ưu tiên hiển thị:

Nguồn còn hiển thị một dòng 68.400 INR/tạ với nhãn “Gram/lít” ở vị trí tên loại. Do chưa thể xác định đây là tên sản phẩm hay lỗi dữ liệu, dòng này không được đưa vào bảng.

Giá tiêu ngày 23.10 có thể tiếp tục phân hóa

Việc Đắk Lắk tăng riêng lẻ cho thấy lực mua tại từng vùng có thể khác nhau, nhưng chưa đủ để xác nhận một nhịp tăng trên diện rộng. Giá ngày 23.10 có khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu lượng hàng chào bán và nhu cầu của doanh nghiệp chưa thay đổi đáng kể.

Ở chiều hỗ trợ, tồn kho thấp và nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất cuối năm có thể giúp thị trường giữ nền giá. Ngược lại, nguồn cung từ vụ mới của Brazil cùng sức ép cạnh tranh tại các thị trường nhạy cảm về giá có thể hạn chế đà đi lên.

Vì vậy, khả năng tăng, giảm trong phiên mới còn phụ thuộc vào tiến độ mua hàng thực tế. Chưa có cơ sở để dự báo mức điều chỉnh cụ thể cho từng địa phương.