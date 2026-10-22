Giá hồ tiêu hôm nay 22.10.2026: Thị trường chờ bảng giá mới

Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất đang ở mức 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do nguồn trong nước chưa phát hành bảng ngày 21.10 tại thời điểm chốt bài, các mức dưới đây chỉ được dùng làm cơ sở tham khảo cho phiên 22.10.

Hình minh họa

Đắk Nông giữ mức cao nhất

Đắk Nông (Lâm Đồng) đứng đầu bảng với 140.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất, 137.000 đồng/kg. Những mức giảm 500 đồng/kg trong bảng là diễn biến của ngày 20.10, không phải biến động ngày 22.10.

Giá hồ tiêu thế giới gần nhất

Bảng IPC gần nhất ngày 20.10 cho thấy giá tiêu đen Việt Nam tiếp tục dao động quanh 6.000 USD/tấn.

Bảng Ấn Độ hiển thị hai nhãn loại có thể xác định được:

Một dòng giá 68.400 INR/tạ không được đưa vào bảng vì nguồn hiển thị “Gram/lít” tại vị trí tên loại, chưa đủ căn cứ xác định đây là tên sản phẩm.

Dự báo giá tiêu ngày 22.10

Khoảng giá trong nước có thể tiếp tục giằng co nếu giao dịch thận trọng và chưa xuất hiện bảng báo giá mới. Việc giá xuất khẩu Việt Nam giữ ổn định trong dữ liệu IPC là yếu tố hỗ trợ, nhưng chưa đủ để khẳng định giá nội địa sẽ tăng.

Thị trường cần thêm tín hiệu từ sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng được chào bán. Với dữ liệu hiện tại, chưa đủ cơ sở xác định một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng cho ngày 22.10.