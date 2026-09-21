Giá hồ tiêu hôm nay 21.9: Thị trường đi ngang, nhiều nơi giữ giá cao

Giá hồ tiêu hôm nay 21.9.2026 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại nhiều địa phương trọng điểm. Mặt bằng giá trong nước hiện dao động từ 137.000 đến 141.000 đồng/kg, chưa ghi nhận biến động mới so với phiên trước.

Hình minh họa

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu đang tạm chững sau giai đoạn biến động trước đó. Dù chưa xuất hiện nhịp tăng mới, mặt bằng giá hiện tại vẫn được đánh giá là khá cao, giúp người trồng tiêu có thêm kỳ vọng về hiệu quả kinh tế trong niên vụ này.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 21.9.2026

Giá tiêu xô hiện được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Trong bảng khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với mức 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng neo ở 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được theo dõi. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 137.500 đồng/kg.

Đắk Nông tiếp tục là điểm sáng của thị trường

Việc Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức cao nhất cho thấy khu vực này vẫn là điểm sáng của thị trường hồ tiêu trong nước. Khoảng cách giữa địa phương cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg, không quá lớn nhưng đủ cho thấy sự phân hóa nhất định giữa các vùng nguyên liệu.

Với diễn biến đi ngang ở hầu hết các địa phương, thị trường đang cho thấy tâm lý thận trọng ở cả phía người bán lẫn thương lái. Nông dân có xu hướng theo dõi thêm trước khi chốt bán, trong khi doanh nghiệp cũng cân nhắc kỹ hơn về nhu cầu gom hàng.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 21.9.2026

Ngoài thị trường trong nước, giá tiêu tham chiếu tại Ấn Độ cũng chưa ghi nhận thay đổi mới. Một số chủng loại chính vẫn đứng yên so với ngày trước đó.

Mức giá quy đổi cho thấy hồ tiêu Ấn Độ vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng thu mua tại Việt Nam. Dù vậy, chênh lệch giá còn phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa, chi phí logistics, tỷ giá và nhu cầu từng thị trường.

Thị trường hồ tiêu thế giới chưa có nhiều tín hiệu đột biến

Ở góc nhìn rộng hơn, thị trường hồ tiêu thế giới vẫn đang trong trạng thái theo dõi và chờ thêm tín hiệu mới. Với dữ liệu hiện có, giá tiêu Ấn Độ chưa biến động, qua đó góp phần củng cố tâm lý ổn định cho thị trường.

Trong bối cảnh nguồn cung và nhu cầu chưa xuất hiện cú hích đủ lớn, giá hồ tiêu trong nước nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mặt bằng giá trên 137.000 đồng/kg vẫn là ngưỡng khá tích cực đối với người trồng tiêu.

Dự báo xu hướng giá hồ tiêu

Nếu không có thêm tác động mạnh từ nhu cầu xuất khẩu hoặc biến động thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong nước những phiên tới có thể tiếp tục đi ngang. Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk nhiều khả năng vẫn là hai khu vực giữ mặt bằng cao nhất.

Với người trồng tiêu, giai đoạn này là lúc cần theo dõi sát diễn biến từng ngày để chủ động kế hoạch bán hàng. Còn với thị trường, trạng thái ổn định hiện nay được xem là tín hiệu tích cực sau những nhịp điều chỉnh trước đó.