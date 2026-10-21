Giá hồ tiêu hôm nay 21.10.2026: Chờ sức mua sau nhịp giảm ở bốn vùng

Đắk Nông vẫn giữ mức thu mua cao nhất, trong khi Gia Lai và Bình Phước cùng lùi về 137.000 đồng/kg. Bảng giá trong nước ghi nhận ngày 20.10; diễn biến phiên tiếp theo còn phụ thuộc hoạt động mua bán thực tế.

Hình minh họa

Bốn vùng giảm giá, Đắk Nông giữ nguyên

Trong ngày 20.10, giá tiêu tại Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk và Bình Phước cùng giảm 500 đồng/kg so với ngày trước. Đắk Nông là địa phương duy nhất trong bảng theo dõi giữ nguyên mức thu mua.

Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất tăng lên 3.000 đồng/kg, rộng hơn 500 đồng/kg so với ngày 19.10. Mức giảm chưa lan sang toàn bộ các vùng, nhưng cho thấy mặt bằng giá đang phân hóa rõ hơn sau những phiên đi ngang.

Tiêu xuất khẩu Việt Nam quanh 5.950–5.995 USD/tấn

Các bản tin quốc tế công bố ngày 20.10 ghi nhận tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào ở mức 8.450 USD/tấn.

Dòng hàng từ các nước sản xuất vẫn là yếu tố đáng theo dõi. Trong tám tháng đầu năm 2026, Indonesia xuất khẩu 19.541 tấn hồ tiêu, giảm 21% so với cùng kỳ; Việt Nam tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước này.

Dự báo ngày 21.10: Chờ tín hiệu từ lực mua

Sau nhịp giảm tại bốn vùng, khả năng phục hồi của giá tiêu cần được kiểm chứng bằng sức mua mới. Nếu doanh nghiệp tăng thu gom trong khi lượng chào bán không lớn, thị trường có thể tìm lại sự ổn định quanh mặt bằng gần nhất.

Ngược lại, nếu bên mua tiếp tục hạ giá đặt hàng, những vùng vừa điều chỉnh có thể còn chịu sức ép. Việc Đắk Nông giữ được 140.000 đồng/kg là điểm đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định toàn thị trường sẽ đảo chiều trong ngày 21.10.