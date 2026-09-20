Giá hồ tiêu hôm nay 20.9.2026 chưa đổi, thị trường chờ lực mua mới

Giá hồ tiêu hôm nay 20.9.2026 tiếp tục duy trì mặt bằng cao tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, dao động từ 137.000 đến 141.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thay đổi mới.

Hình minh họa

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mốc 140.000 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 137.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Sau nhịp tăng mạnh đầu tháng 9, hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy. Giá chưa giảm trở lại nhưng cũng chưa xuất hiện lực mua đủ mạnh để tạo thêm một nhịp bứt phá.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 20.9.2026

Giá tiêu xô tính theo đầu giá. Đơn vị: đồng/kg.

Khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk tiếp tục tạo nhóm giá cao, trong khi ba khu vực còn lại duy trì quanh 137.000–137.500 đồng/kg.

Mốc 140.000 đồng/kg tiếp tục được giữ

Điểm đáng chú ý là nhóm dẫn đầu chưa đánh mất vùng giá 140.000 đồng/kg sau nhiều phiên.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn đứng trên ngưỡng này, còn Đắk Lắk duy trì đúng mốc 140.000 đồng/kg. Điều đó cho thấy mặt bằng giá mới đang được thị trường hấp thụ tương đối tốt.

Ở nhóm còn lại, Gia Lai, Bình Phước (Đồng Nai) và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) vẫn thấp hơn khá rõ. Nếu lực mua cải thiện, đây có thể là nhóm còn dư địa tăng để thu hẹp khoảng cách với vùng dẫn đầu.

Giá thế giới tạo thêm sức ép ngắn hạn

Thị trường hồ tiêu quốc tế gần đây xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ tại một số nguồn cung lớn. Trong khi giá trong nước vẫn giữ cao, diễn biến này có thể khiến bên mua thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giá tiêu nội địa chưa chịu áp lực giảm theo, cho thấy cung – cầu trong nước vẫn đang tạo được lực đỡ nhất định.

Với hồ tiêu Việt Nam, diễn biến xuất khẩu và nhu cầu gom hàng của doanh nghiệp trong những tuần cuối tháng 9 sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng quyết định hướng giá.

Giá tiêu Ấn Độ hôm nay

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg theo tỷ giá Vietcombank.

Garbled tiếp tục có mức quy đổi cao nhất với 200.870 đồng/kg, tiếp đến là Ungarbled 195.244 đồng/kg và Gram/lít 192.430 đồng/kg.

Mặt bằng quy đổi của Ấn Độ vẫn cao hơn đáng kể so với giá tiêu xô trong nước, song sự so sánh chỉ mang tính tham khảo do khác biệt về chất lượng hàng hóa, tỷ giá và điều kiện thương mại.

Giá hồ tiêu sắp tới sẽ ra sao?

Trong ngắn hạn, vùng 137.000–141.000 đồng/kg tiếp tục là biên độ đáng chú ý.

Ở chiều tăng, Đắk Nông (Lâm Đồng) cần vượt 141.000 đồng/kg để tạo tín hiệu mới. Nếu Đắk Lắk đồng thời đứng vững trên 140.000 đồng/kg và nhóm giá thấp bắt đầu đi lên, khả năng hình thành nhịp tăng tiếp theo sẽ rõ hơn.

Ở chiều ngược lại, nếu sức mua chậm lại và giá thế giới tiếp tục điều chỉnh, thị trường có thể kéo dài trạng thái đi ngang.

Nhìn chung, hồ tiêu vẫn đang giữ nền giá tích cực hơn đầu tháng 9. Vùng 140.000–141.000 đồng/kg tiếp tục là mốc quan trọng để xác định xu hướng tiếp theo.