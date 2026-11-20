Đắk Lắk vẫn có giá cao nhất trong năm vùng theo dõi dù giá thu mua đã giảm. Gia Lai và Đắk Nông ghi nhận mức giảm lớn nhất trong ngày 19.11, nhưng giá tại hai vùng này còn cách nhau 1.000 đồng/kg. Bài được chuẩn bị tối 19.11 cho ngày xuất bản 20.11.2026.

Hình minh họa

Gia Lai thấp nhất, Đắk Lắk giữ vị trí dẫn đầu

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 19.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 cùng ngày chưa có bảng giá mới. Đơn vị: đồng/kg tiêu xô.

Đắk Lắk giảm ít nhất và cao hơn Gia Lai 2.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa hai đầu bảng vì thế rộng gấp đôi ngày 18.11, khi vùng cao nhất và thấp nhất chỉ chênh 1.000 đồng/kg.

Giá quốc tế ít biến động, Ấn Độ tham chiếu bảng ngày 18.11

Các mức giá dưới đây là báo giá quốc tế được công bố lại trong bản tin ngày 19.11.2026, tính bằng USD/tấn. Các dòng được theo dõi đều được ghi nhận không đổi so với bản tin trước.

Riêng thị trường Cochin, Ấn Độ, bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất cho ngày 18.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 ngày 19.11 chưa có bảng mới cho thị trường này trong nguồn đối chiếu.

Dự báo ngày 20.11: Chờ tín hiệu từ lực mua trong nước

Đà giảm ở cả năm vùng ngày 19.11 cho thấy giá thu mua còn chịu sức ép, dù báo giá xuất khẩu chưa giảm tương ứng. Trong chín tháng đầu năm 2026, lượng tiêu Mỹ nhập từ Việt Nam tăng 22,8% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực về nhu cầu xuất khẩu, nhưng chưa cho biết doanh nghiệp sẽ mua thêm bao nhiêu trong ngày 20.11.

Nếu đại lý tiếp tục hạ giá mua mà doanh nghiệp xuất khẩu chưa tăng gom hàng, mặt bằng thu mua có thể còn yếu. Ngược lại, lực mua bổ sung có thể giúp giá ổn định. Chưa đủ căn cứ để dự báo giá sẽ bật tăng đồng loạt.