Giá hồ tiêu hôm nay 20.10.2026: Chờ sức mua mới ở vùng 140.000 đồng/kg

Mặt bằng thu mua hồ tiêu chưa xuất hiện thay đổi mới trong ngày 19.10, với Đắk Nông tiếp tục đứng đầu nhóm địa phương được theo dõi. Bước sang ngày 20.10.2026, lực mua của doanh nghiệp và tiến độ giao dịch xuất khẩu sẽ là những yếu tố đáng chú ý sau nhịp giá đi ngang.

Hình minh họa

Giá trong nước cao nhất 140.000 đồng/kg

Đắk Nông cao hơn Gia Lai và Bình Phước 2.500 đồng/kg, đồng thời nhỉnh hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg. Những khoảng cách này phản ánh mặt bằng giá giữa các vùng trong cùng ngày, không phải mức tăng của phiên mới.

Tiêu đen xuất khẩu Việt Nam quanh 5.950–5.995 USD/tấn

Ở thị trường quốc tế, bảng tổng hợp công bố trong ngày 19.10 ghi nhận tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá giữa các xuất xứ và quy cách sản phẩm có sự khác biệt lớn. Vì vậy, không thể lấy mức chào của một loại tiêu để đại diện chung cho toàn bộ thị trường.

Dự báo ngày 20.10: Khó tăng mạnh nếu bên mua còn thận trọng

Nhu cầu mua hàng thận trọng cùng nguồn cung từ các nước sản xuất khác vẫn tạo sức ép cạnh tranh đối với hồ tiêu Việt Nam. Trong bối cảnh đó, thị trường ngày 20.10 có thể tiếp tục dao động quanh mặt bằng gần nhất nếu hoạt động thu mua chưa cải thiện.

Khả năng tăng giá sẽ rõ hơn khi doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng cho đơn xuất khẩu. Ngược lại, nếu bên mua tiếp tục chờ giá, thị trường có thể kéo dài nhịp đi ngang. Chưa có căn cứ để xác định mức tăng, giảm cụ thể cho từng địa phương.