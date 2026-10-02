Giá hồ tiêu hôm nay 2.10: Thị trường tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước sáng 2.10 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các vùng trồng trọng điểm chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Mặt bằng giá phổ biến từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng đứng ở mức thấp nhất trong bảng khảo sát.

Giá hồ tiêu hôm nay 2.10.2026 tiếp tục đi ngang

Tại Gia Lai, giá tiêu được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá đang được ghi nhận tại Bình Phước (Đồng Nai).

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 137.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk tiếp tục giao dịch ở 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu thị trường với giá 140.500 đồng/kg. Toàn bộ các khu vực khảo sát đều không thay đổi so với ngày trước đó.

Như vậy, biên độ giá giữa khu vực thấp nhất và cao nhất hiện ở mức 4.000 đồng/kg. Sau nhịp tăng trước đó, thị trường đang có những phiên tích lũy tương đối rõ khi giá chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Việc giữ được vùng trên 136.000 đồng/kg cũng cho thấy mặt bằng giá hồ tiêu trong nước vẫn tương đối vững. Tuy nhiên, sức mua trong những ngày tới sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng thị trường có hình thành một nhịp tăng mới hay không.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ cũng chưa ghi nhận thay đổi về giá trong dữ liệu cập nhật mới nhất.

Trong đó, tiêu GARBLED tiếp tục có mức giá cao nhất với 71.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 200.006 đồng/kg.

Loại UNGARBLED đứng ở mức 69.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 194.404 đồng/kg, trong khi loại Gram/lít đạt 68.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 191.603 đồng/kg.

Giá các loại tiêu tại Ấn Độ đều không thay đổi so với phiên trước, cho thấy thị trường quốc tế vẫn đang trong trạng thái khá ổn định.

Thị trường chờ lực đẩy mới

Bước sang những ngày đầu tháng 10, thị trường hồ tiêu chưa có tín hiệu bứt phá rõ ràng. Tuy vậy, việc giá không giảm sau các phiên tăng trước đó vẫn là điểm đáng chú ý.

Khoảng giá 136.500 – 140.500 đồng/kg tiếp tục được duy trì, trong đó Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ vị trí dẫn đầu. Diễn biến này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn thăm dò cung - cầu hơn là xuất hiện áp lực bán mạnh.

Trong những phiên tới, giá hồ tiêu có thể tiếp tục chịu tác động từ nhu cầu thu mua của doanh nghiệp, nguồn cung tại các vùng trồng, tiến độ xuất khẩu và diễn biến giá thế giới. Nếu sức mua cải thiện, thị trường có thể xuất hiện thêm biến động sau chuỗi phiên đi ngang hiện nay.