Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg trong phiên 18.11, về ngang mức 133.000 đồng/kg của vùng Đắk Nông. Nhịp giảm này thu hẹp khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất xuống 1.000 đồng/kg, bằng một nửa so với bảng ngày 17.11.

Hình minh họa

Giá tiêu trong nước: Hai vùng cùng ở mức 133.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 18.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 22:13 cùng ngày, chưa có bảng giá mới cho ngày 19.11. Đơn vị: đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Lắk cùng giảm mạnh nhất trong bảng. Gia Lai và Bình Phước có giá thấp nhất, cùng 132.000 đồng/kg. Đắk Nông là vùng duy nhất giữ giá trong kỳ so sánh 18.11 với 17.11.

Giá tiêu xuất khẩu và thị trường Ấn Độ

Các mức chào xuất khẩu dưới đây được ghi nhận ngày 18.11.2026. Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l chênh 200 USD/tấn; đây là hai quy cách hàng khác nhau.

Bảng tham khảo nội địa Ấn Độ ngày 18.11, đơn vị INR/tạ, với 1 tạ bằng 100 kg:

Dự báo ngày 19.11: Theo dõi lượng mua của doanh nghiệp

Trong 15 ngày đầu tháng 11, Việt Nam xuất khẩu 10.127 tấn hồ tiêu, thu về 66,2 triệu USD. So với nửa đầu tháng 10, lượng xuất khẩu giảm 2,8% và kim ngạch giảm 4,2%. Đây là số liệu giao hàng trong nửa tháng, chưa cho biết doanh nghiệp sẽ mua bao nhiêu trong phiên kế tiếp.

Nếu doanh nghiệp tiếp tục mua cầm chừng trong khi lượng hàng chào bán tăng, giá thu mua có thể còn chịu sức ép. Khả năng ổn định sẽ rõ hơn nếu bên mua tăng gom hàng để giao theo hợp đồng. Bảng ngày 18.11 chưa đủ để dự báo mức tăng hoặc giảm cụ thể cho ngày 19.11.