Giá hồ tiêu hôm nay 19.10.2026: Nguồn cung quốc tế tác động ra sao?

Khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất vẫn là 2.500 đồng/kg trong bộ số liệu đang được theo dõi. Trong khi Đắk Nông (Lâm Đồng) đứng đầu bảng, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng nằm ở đầu thấp.

Hình minh họa

Giá tiêu trong nước quanh 137.500–140.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 17.10.2026; tại thời điểm kiểm tra tối 18.10 chưa có bảng mới trên nguồn ưu tiên. Các mức dưới đây không phải khảo sát giao dịch ngày 19.10.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô. Biến động thuộc ngày 17.10 so với ngày 16.10.

Bình quân số học năm vùng đạt 138.400 đồng/kg. Đây là mặt bằng tham khảo để theo dõi thị trường đầu tuần, chưa đủ căn cứ khẳng định giá giao dịch thực tế ngày 19.10 sẽ giữ nguyên.

Giá quốc tế giữ đúng ngày báo giá

Bảng quốc tế gần nhất xác minh được mang ngày báo giá 17.10.2026. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam ở mức 5.950–5.995 USD/tấn tùy dung trọng, còn tiêu trắng ASTA là 8.450 USD/tấn.

Giá tại thị trường Ấn Độ được trình bày riêng, không ghép với bảng xuất khẩu vì khác đơn vị và quy cách công bố.

Một tạ tương đương 100 kg. Chưa có đủ dữ liệu cùng bộ để tính biến động mới cho hai loại tiêu Ấn Độ.

Đầu tuần, sức mua vẫn là yếu tố cần theo dõi

Nguồn hàng từ mùa thu hoạch tại Brazil và Indonesia tiếp tục bổ sung cho thị trường quốc tế. Điều này có thể hạn chế dư địa tăng giá nếu nhu cầu nhập khẩu không cải thiện tương ứng.

Với ngày 19.10, khả năng giữ vùng giá hiện tại sẽ phụ thuộc vào hoạt động mua hàng của doanh nghiệp và lượng hàng được chào bán. Đơn hàng tốt hơn có thể tạo thêm lực đỡ; ngược lại, sức mua chậm sẽ khiến giá khó phục hồi rõ rệt. Chưa có cơ sở đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể cho từng địa phương.