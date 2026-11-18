Đắk Lắk giữ mức cao nhất trong bộ giá tham chiếu, trong khi Gia Lai, Bình Phước và Đắk Nông cùng ở nhóm thấp nhất. Nhịp điều chỉnh vừa được ghi nhận khiến khoảng cách giữa hai đầu bảng lên 2.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng tham chiếu trong nước ngày 17.11

Bài được chuẩn bị tối 17.11.2026 cho ngày 18.11.2026. Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 17.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 ngày 17.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 18.11.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô. Biến động thuộc ngày 17.11 so với 16.11, không phải diễn biến ngày 18.11.

Đắk Nông có mức giảm lớn nhất trong năm vùng được theo dõi. Giá bình quân của bộ dữ liệu là 133.700 đồng/kg, thấp hơn 1.400 đồng/kg so với mức 135.100 đồng/kg ngày 16.11.

Các mức trên đại diện cho vùng giá được nguồn theo dõi. Giá giao dịch thực tế còn tùy chất lượng, độ ẩm và điều kiện giao nhận.

Giá thế giới: Giữ rõ ngày công bố

Bảng quốc tế trực tiếp kiểm chứng được còn ghi ngày 13.11.2026. Những mức này được giữ làm tham khảo, không coi là báo giá mới ngày 18.11.

Đơn vị: USD/tấn.

Chưa có bộ dữ liệu quốc tế mới tương thích để xác định biến động ngày 17.11. Giá nội địa Ấn Độ tính bằng INR/tạ cũng chưa xác minh được ngày báo giá, nên chưa đưa số vào bài.

Dự báo ngày 18.11: Chờ tín hiệu giao dịch

Thông tin thị trường gần nhất tiếp tục lưu ý rủi ro thời tiết đối với nguồn cung hồ tiêu tại các nước sản xuất. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ để khẳng định giá thu mua trong nước sẽ phục hồi ngay sau phiên giảm.

Với ngày 18.11, nếu sức mua chưa cải thiện và lượng hàng chào bán tăng, giá có thể tiếp tục chịu sức ép. Khả năng ổn định sẽ rõ hơn khi bên mua nâng nhu cầu hoặc người bán giảm lượng hàng đưa ra. Hiện chưa đủ tín hiệu xác định chắc chắn hướng giá, cũng chưa có cơ sở dự báo mức tăng giảm riêng cho từng địa phương.