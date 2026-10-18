Giá hồ tiêu hôm nay 18.10.2026: Trong nước giữ giá, quốc tế phân hóa

Sau phiên điều chỉnh trước đó, giá tiêu trong nước đã có một ngày đứng lại. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu các vùng thu mua được theo dõi, nhưng thị trường vẫn cần thêm tín hiệu từ đơn hàng để củng cố khả năng phục hồi.

Hình minh họa

Giá trong nước giữ khoảng 137.500–140.000 đồng/kg

Bảng ngày 17.10 ghi nhận cả năm vùng không thay đổi so với ngày 16.10. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất, trong khi Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mốc 140.000 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô.

Bình quân số học năm vùng đạt 138.400 đồng/kg. Chênh lệch giữa nơi cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thu mua vẫn có sự khác biệt giữa các khu vực.

Giá quốc tế còn diễn biến phân hóa

Bảng giá quốc tế sử dụng mức công bố gần nhất ngày 16.10.2026; đến thời điểm kiểm tra tối 17.10, nguồn đối chiếu chưa hiển thị bộ báo giá mới hơn.

Trong lần công bố này, giá tiêu Indonesia và tiêu trắng Malaysia được điều chỉnh giảm, trong khi các dòng tiêu Việt Nam trong bảng giữ mức niêm yết.

Thị trường Ấn Độ được ghi riêng theo đơn vị INR/tạ, tương đương rupee/100 kg.

Dự báo ngày 18.10: Lực mua quyết định khả năng giữ giá

Một ngày đi ngang giúp thị trường trong nước tạm ổn định sau nhịp giảm, nhưng chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng trở lại. Các mức điều chỉnh khác nhau trên thị trường quốc tế cũng chưa tạo thành tín hiệu hỗ trợ đồng đều.

Trong ngày 18.10, mốc 140.000 đồng/kg tại vùng giá cao sẽ tiếp tục được theo dõi. Nhu cầu mua hàng cải thiện có thể giúp giữ mặt bằng hiện tại; ngược lại, sức mua yếu sẽ khiến giá khó tạo nhịp hồi rõ rệt. Chưa có cơ sở xác định mức tăng hoặc giảm cụ thể cho từng địa phương.