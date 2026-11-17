Trong bảng giá ngày 16.11, Đắk Lắk đứng cao nhất, còn Gia Lai và Bình Phước thuộc nhóm thấp nhất. Các mức giá này được dùng làm tham chiếu trước ngày xuất bản, chưa phải kết quả khảo sát ngày 17.11.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước: Khoảng cách giữa các vùng còn hẹp

Đơn vị: đồng/kg. Biến động được tính bằng cách đối chiếu hai bảng ngày 16.11 và 15.11.2026.

Giá trung bình của năm mức niêm yết là 135.100 đồng/kg. Khoảng cách từ mức thấp nhất 134.500 đồng/kg đến cao nhất 136.000 đồng/kg là 1.500 đồng/kg.

Hai bảng tham chiếu ngày 15 và 16.11 không ghi nhận thay đổi ở năm khu vực trên. Đây là diễn biến của ngày 16.11, không phải khẳng định thị trường ngày 17.11 đã đứng giá. Nhịp giảm trong tuần trước cũng không được chuyển thành mức giảm của ngày mới.

Giá quốc tế: Giữ rõ ngày tham chiếu

Bảng quốc tế dưới đây sử dụng mức công bố gần nhất xác minh trực tiếp được trên trang công khai, mang ngày 13.11.2026. Tại thời điểm kiểm tra 20:59 ngày 16.11, chưa xác minh được bảng mới hơn từ phần dữ liệu công khai này.

Đây là giá tham chiếu theo từng chủng loại, xuất xứ; không phải giá khớp lệnh của một sàn giao dịch. Chưa có đủ hai bộ dữ liệu tương thích để tính biến động giữa hai ngày cho bảng này.

Tại Ấn Độ, một mức giá ở thị trường đầu mối Kochi được ghi nhận ngày 13.11, tùy phẩm cấp:

Mốc trên được quy từ 760 INR/kg theo phép tính 760 × 100, với một tạ bằng 100 kg. Đây không phải bảng niêm yết tách riêng Garbled và Ungarbled. Chưa xác minh được bảng mới hơn có đủ ngày dữ liệu và tên loại để bổ sung.

Dự báo ngày 17.11: Cần thêm lực mua để tạo nhịp hồi

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 tăng 17,4% về lượng so với cùng kỳ là một yếu tố hỗ trợ nhu cầu. Tuy nhiên, diễn biến giá giảm trong tuần trước cho thấy tăng trưởng xuất khẩu chưa đồng nghĩa giá thu mua sẽ lập tức đi lên.

Với ngày 17.11, khả năng giữ nền giá hoặc phục hồi cục bộ sẽ rõ hơn nếu doanh nghiệp tăng mua và lượng hàng chào bán không tăng tương ứng. Ngược lại, nếu người mua tiếp tục thận trọng, thị trường có thể giằng co quanh mặt bằng tham chiếu.

Tình trạng nguồn cung hạn chế và nhu cầu mùa đông tại Ấn Độ là tín hiệu cần theo dõi, nhưng chưa đủ để suy ra mức tăng cụ thể cho hồ tiêu Việt Nam trong một ngày.