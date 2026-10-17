Giá hồ tiêu hôm nay 17.10.2026: Chờ lực mua sau phiên giảm

Sau lần điều chỉnh mới nhất, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu các vùng thu mua được theo dõi, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) đứng ở mức thấp nhất. Diễn biến mua hàng tiếp theo sẽ cho thấy thị trường có thể giữ mặt bằng này hay còn chịu thêm sức ép.

Hình minh họa

Giá tiêu trong nước bình quân 138.400 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg. Giá tiêu xô công bố ngày 16.10.2026.

Bình quân số học năm vùng đạt 138.400 đồng/kg. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg. Các mức giảm trong bảng thuộc ngày 16.10, không phải diễn biến đã được xác nhận cho ngày 17.10.

Giá tiêu quốc tế và thị trường Ấn Độ

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 14.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20h03 ngày 16.10, nguồn đối chiếu chưa hiển thị bảng giá mới hơn.

Tại Ấn Độ, hai dòng có tên loại hàng và ngày báo giá rõ ràng được ghi nhận riêng theo đơn vị INR/tạ.

Chưa có đủ dữ liệu so sánh tương thích để tính biến động mới của hai loại này.

Dự báo ngày 17.10: Chưa rõ lực đỡ ngắn hạn

Thông tin diện tích trồng tiêu thu hẹp tại một số vùng của Indonesia là yếu tố cần theo dõi về nguồn cung, nhưng chưa đủ để giải thích hay dự báo một nhịp tăng ngay trong nước.

Nếu doanh nghiệp tăng mua để đáp ứng đơn hàng, giá tiêu có thể được hỗ trợ sau phiên giảm. Ngược lại, khi nhu cầu thu mua chưa cải thiện, thị trường vẫn khó tạo đà hồi phục rõ rệt. Với dữ liệu hiện có, chưa có cơ sở xác định mức tăng hoặc giảm cụ thể cho ngày 17.10.