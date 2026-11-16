Giá hồ tiêu hôm nay 16.11.2026: Sau tuần giảm, chờ lực mua mới

Khoảng giá gần nhất cho thấy sự phân hóa giữa các vùng thu mua, trong khi diễn biến xuất khẩu chưa đủ để khẳng định giá nội địa sẽ sớm đảo chiều.

Hình minh họa

Bảng giá trong nước tham chiếu ngày 15.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 15.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:12 ngày 15.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 16.11.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô. Chênh lệch trong bảng được đối chiếu giữa ngày 15.11 và 14.11, không phải biến động ngày 16.11.

Đắk Lắk có mức tham chiếu cao nhất; Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) thấp nhất. Chênh lệch giữa hai đầu bảng là 1.500 đồng/kg.

Các mức công bố ngày 15.11 trùng bảng tham chiếu ngày 14.11. Tuy nhiên, việc hai bảng trùng giá không đồng nghĩa thị trường ngày 16.11 đã được khảo sát hoặc chắc chắn không đổi.

Giá thế giới: Giữ đúng ngày dữ liệu

Bảng quốc tế gần nhất xác minh trực tiếp được mang ngày 13.11.2026, đơn vị USD/tấn:

Đây là giá tham khảo theo xuất xứ và quy cách, không phải giá thu mua tiêu xô tại Việt Nam. Chưa có hai bảng quốc tế tương thích được đối chiếu đầy đủ để tính biến động trong bài; không quy đổi sang đồng/kg.

Dự báo 16.11: Xuất khẩu hỗ trợ, giá vẫn cần lực mua

Thông tin xuất khẩu gần nhất cho thấy lượng hồ tiêu xuất đi trong 10 tháng tăng so với cùng kỳ, nhưng giá xuất khẩu bình quân vẫn thấp hơn năm trước. Điều này cho thấy tăng trưởng sản lượng chưa tự động chuyển thành lợi thế về giá.

Sau tuần điều chỉnh, khả năng phục hồi trong ngày 16.11 phụ thuộc trước hết vào nhu cầu mua hàng thực tế. Nếu doanh nghiệp tăng thu gom và người bán không đẩy mạnh lượng hàng ra thị trường, giá có thể được hỗ trợ. Ngược lại, sức mua dè dặt cùng mặt bằng chào xuất khẩu thấp hơn trước có thể khiến nhịp phục hồi chậm lại.

Chưa đủ cơ sở để khẳng định giá sẽ tăng đồng loạt hoặc đưa ra mức tăng cụ thể cho từng vùng.