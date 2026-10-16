Giá hồ tiêu hôm nay 16.10.2026: Chờ sức mua sau phiên giữ giá

Mốc 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu bảng giá công bố ngày 15.10.

Các vùng còn lại nằm trong khoảng 138.000–139.500 đồng/kg. Trước phiên ngày 16.10, hoạt động mua hàng phục vụ xuất khẩu là yếu tố đáng theo dõi khi giá chào quốc tế chưa có thay đổi lớn trong bộ dữ liệu gần nhất.

Hình minh họa.

Giá tiêu trong nước bình quân 138.900 đồng/kg

Bình quân số học của năm vùng đạt 138.900 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) cao hơn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) 2.500 đồng/kg; Đắk Lắk đứng tiếp theo với 139.500 đồng/kg.

Trong chuỗi dữ liệu được chọn, các mức ngày 15.10 bằng ngày 14.10. Mức tăng 500 đồng/kg xuất hiện ở lần điều chỉnh trước đó, không phải diễn biến đã được xác nhận cho ngày 16.10.

Giá tiêu xuất khẩu và thị trường Ấn Độ

Bảng giá quốc tế sử dụng mức công bố gần nhất ngày 14.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:08 ngày 15.10, nguồn đã đọc chưa hiển thị báo giá mới hơn.

Malaysia có báo giá cao nhất ở cả nhóm tiêu đen và tiêu trắng trong bảng. Với Việt Nam, hai loại tiêu đen được chào ở mức 5.950 và 5.995 USD/tấn tùy quy cách; tiêu trắng là 8.450 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, hai dòng có tên loại hàng và ngày báo giá rõ ràng được ghi nhận như sau:

Chưa có đủ dữ liệu so sánh tương thích để tính biến động hai loại này. Giá tiêu Ấn Độ tính bằng INR/tạ, không cùng đơn vị với bảng xuất khẩu USD/tấn.

Dự báo ngày 16.10: Theo dõi đơn hàng mới

Sức mua từ Trung Quốc sau kỳ nghỉ Quốc khánh tiếp tục là yếu tố đáng chú ý. Nếu các nhà nhập khẩu bổ sung hàng và doanh nghiệp xuất khẩu tăng mua, giá tiêu có thể được hỗ trợ. Ngược lại, đơn hàng phục hồi chậm sẽ hạn chế khả năng tăng giá.

Khoảng giá giữa các vùng trong nước còn hẹp, trong khi báo giá quốc tế gần nhất chưa cho thấy một đợt tăng rộng. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để xác định mức tăng cụ thể trong ngày 16.10; diễn biến thu mua thực tế sẽ quyết định khả năng giữ giá hoặc điều chỉnh tiếp theo.