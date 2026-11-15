Giá hồ tiêu hôm nay 15.11.2026: Chờ sức mua sau nhịp giảm

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Giá trong nước: Đắk Lắk giữ mức cao nhất

Đơn vị: đồng/kg. Biến động đối chiếu hai bảng ngày 14.11 và 13.11.2026.

Trong bộ bảng đối chiếu, Đắk Lắk giảm nhiều nhất nhưng vẫn đứng đầu về giá thu mua. Gia Lai và Bình Phước cùng ở mức thấp nhất, khiến khoảng cách giữa hai đầu bảng còn 1.500 đồng/kg.

Mức giảm không đồng đều cho thấy cần theo dõi từng vùng nguyên liệu thay vì áp dụng một mức điều chỉnh chung. Các con số trên là giá tham khảo; giá giao dịch còn phụ thuộc chất lượng, khối lượng và điều kiện thanh toán.

Giá quốc tế dùng bảng tham chiếu ngày 13.11

Bảng giá tham khảo quốc tế sử dụng mức công bố gần nhất ngày 13.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:13 ngày 14.11.2026 chưa có bảng giá mới trên nguồn IPC đã đọc.

Đơn vị: USD/tấn.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l cao hơn loại 500 g/l là 200 USD/tấn. Các mức giá giữa những xuất xứ và phẩm cấp khác nhau không thể xem là giá của cùng một loại hàng.

Chưa có đủ hai bộ dữ liệu IPC tương thích để tính lại biến động cho từng dòng. Bảng tiêu nội địa Ấn Độ, đơn vị INR/tạ, chưa xác minh được ngày công bố phù hợp nên chưa đưa giá vào bản tin. Giá quốc tế cũng chưa được quy đổi sang đồng/kg.

Dự báo ngày 15.11: Theo dõi lực mua sau điều chỉnh

Nhịp giảm ở cả năm vùng khảo sát khiến triển vọng ngắn hạn cần được nhìn nhận thận trọng. Trong ngày 15.11, giá có thể ổn định hơn nếu doanh nghiệp tăng mua và lượng hàng chào bán không tiếp tục gia tăng; ngược lại, giao dịch yếu sẽ khiến bên mua có thêm lợi thế thương lượng.

Triển vọng xuất khẩu cả năm vẫn có những tín hiệu tích cực, nhưng không đồng nghĩa giá nguyên liệu sẽ phục hồi ngay trong phiên kế tiếp. Chưa đủ cơ sở để dự báo một mức tăng hoặc giảm cụ thể cho ngày mới, cũng chưa thể kết luận thị trường bước vào một chu kỳ giảm kéo dài chỉ từ đợt điều chỉnh vừa qua.