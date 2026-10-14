Giá hồ tiêu hôm nay 14.10: Thị trường tạm chững sau nhịp tăng

Sau nhịp tăng tại nhiều vùng trong phiên trước, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 14.10 tạm thời chững lại. Giá thu mua tại các khu vực khảo sát không thay đổi, tiếp tục duy trì trong khoảng 137.500 – 140.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay phía sau với 139.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 14.10.2026 đi ngang

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng giữ mức tương tự.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tiếp tục ở mức 138.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu duy trì 139.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu bảng giá với 140.000 đồng/kg, không ghi nhận điều chỉnh mới.

Biên độ giá giữa khu vực thấp nhất và cao nhất hiện là 2.500 đồng/kg. So với giai đoạn đầu tháng, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể, cho thấy mặt bằng giá tại các vùng trồng đang tiến gần nhau hơn.

Đáng chú ý, thị trường không quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó. Việc giá đứng yên trong vùng 137.500 – 140.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng mới đang tạm thời được giữ vững.

Giá tiêu Ấn Độ giữ nguyên

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ cũng chưa ghi nhận thay đổi về giá tính theo Rupee/tạ.

Trong đó, tiêu GARBLED tiếp tục ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 200.649 đồng/kg.

Loại UNGARBLED giữ mức 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 195.028 đồng/kg. Trong khi đó, loại Gram/lít đứng ở 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 192.218 đồng/kg.

Dù giá tính theo Rupee không thay đổi, mức quy đổi sang đồng Việt Nam có sự dịch chuyển theo tỷ giá tại thời điểm cập nhật.

Thị trường giữ mặt bằng cao sau nhịp tăng

Việc giá hồ tiêu tạm dừng tăng trong ngày 14.10 chưa cho thấy tín hiệu tiêu cực rõ ràng, bởi mặt bằng giá vẫn được duy trì ở vùng cao hơn so với đầu tuần.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mốc 140.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk chỉ thấp hơn 1.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.500 đồng/kg.

Trong những phiên tới, diễn biến giá nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào sức mua, lượng hàng được đưa ra thị trường và nhu cầu giao dịch xuất khẩu. Nếu lực mua được duy trì, vùng 140.000 đồng/kg có thể tiếp tục là mốc quan trọng để thị trường kiểm định.

Ngược lại, nếu giao dịch chậm lại, giá hồ tiêu có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trước khi xuất hiện hướng đi rõ ràng hơn.