Giá hồ tiêu hôm nay 13.11.2026: Giá xuất khẩu chưa tạo đột phá

Mặt bằng thu mua giữa các vùng chưa có sự dịch chuyển trong ngày dữ liệu, trong khi báo giá xuất khẩu cũng chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng mới.

Hình minh họa

Giá trong nước: Đắk Lắk dẫn đầu, khoảng cách 2.500 đồng/kg

Đắk Lắk có mức tham chiếu cao nhất 138.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở đáy bảng 135.500 đồng/kg, tạo khoảng cách 2.500 đồng/kg giữa hai đầu giá.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô. Biến động đối chiếu ngày 12.11 với ngày 11.11.2026.

Trung bình cộng năm mức giá là 136.300 đồng/kg. Việc hai bảng trùng nhau phản ánh mức công bố ngày 12.11 so với ngày 11.11, không phải kết luận thị trường ngày 13.11 đã đi ngang.

Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch theo chất lượng, khối lượng hàng, địa điểm giao nhận và phương thức thanh toán.

Giá quốc tế: Giữ riêng từng quy cách và đơn vị

Bảng xuất khẩu tham chiếu ngày 12.11.2026, đơn vị USD/tấn:

Hai quy cách tiêu đen Việt Nam 500 g/l và 550 g/l chênh nhau 45 USD/tấn. Các mức giữa những nước khác nhau còn phụ thuộc quy cách hàng hóa, vì vậy không nên xem toàn bộ bảng là một mặt bằng giá đồng nhất.

Báo giá Ấn Độ ngày 12.11 được tách riêng, đơn vị INR/tạ:

Một tạ tương ứng 100 kg. Bài giữ nguyên đơn vị gốc, không quy đổi giá quốc tế sang đồng/kg. Chưa có đủ hai bộ dữ liệu quốc tế tương thích để tính lại biến động.

Dự báo ngày 13.11: Cần giao dịch thực tế để xác nhận xu hướng

Thông tin thị trường ngày 12.11 cho thấy hoạt động giao dịch vẫn thận trọng. Giá duy trì ổn định tạo cơ sở cho thương lượng, nhưng chưa chứng minh doanh nghiệp đã tăng mua hoặc người giữ hàng giảm bán.

Với ngày 13.11, kịch bản giữ quanh vùng tham chiếu có thể tiếp diễn nếu lượng hàng chào bán và nhu cầu thu mua chưa thay đổi đáng kể. Một nhịp tăng cần được hỗ trợ bằng đơn hàng xuất khẩu và lực mua thực tế; ngược lại, nguồn hàng bán ra nhiều hơn trong lúc khách mua dè dặt có thể gây sức ép giảm.

Tại thời điểm chốt tối 12.11, chưa đủ tín hiệu để dự báo mức điều chỉnh cụ thể cho từng địa phương.