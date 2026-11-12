Giá hồ tiêu hôm nay 12.11.2026: Tham chiếu 135.500–138.000 đồng/kg

Năm vùng thu mua tiếp tục có mức công bố trùng ngày trước, nhưng bối cảnh quốc tế chưa đồng nhất: diễn biến giá và tỷ giá tại từng nước sản xuất có thể ảnh hưởng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu, khiến bên mua tiếp tục cân nhắc giữa các nguồn cung.

Hình minh họa

Giá trong nước: Năm vùng giữ mức công bố ngày trước

Đắk Lắk đứng đầu bảng ngày 11.11 với 138.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất 135.500 đồng/kg; chênh lệch giữa hai đầu bảng là 2.500 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô. Biến động đối chiếu ngày 11.11 với ngày 10.11.2026.

Bình quân cộng năm mức giá là 136.300 đồng/kg. Việc hai bảng trùng nhau được xác nhận bằng dữ liệu ngày 10–11.11, không phải kết luận thị trường ngày 12.11 đã đi ngang.

Giá trên là mức tham khảo; giao dịch thực tế còn phụ thuộc chất lượng hàng, khối lượng, phương thức thanh toán và điều kiện giao nhận.

Giá quốc tế: Bảng tham chiếu vẫn mang ngày 10.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 10.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:23 ngày 11.11.2026 chưa có bảng giá mới có ngày báo giá xác định trên trang đối chiếu.

Giá xuất khẩu, đơn vị USD/tấn:

Báo giá Ấn Độ được tách riêng, đơn vị INR/tạ:

Một tạ tương ứng 100 kg. Bài không quy đổi giá quốc tế sang đồng/kg và chưa tính biến động do chưa có đủ hai bộ báo giá cùng kỳ, cùng quy cách được kiểm chứng.

Các mức quốc tế đã cũ một ngày so với ngày chuẩn bị bài. Thời gian trang được cập nhật không thay thế cho ngày báo giá của từng mặt hàng.

Dự báo ngày 12.11: Theo dõi cạnh tranh nguồn hàng

Thông tin thị trường đầu tháng 11 cho thấy giá hồ tiêu tại các nước sản xuất có sự phân hóa. Đồng real suy yếu có thể giúp hàng Brazil cạnh tranh hơn khi chào bán quốc tế, trong khi giá xuất khẩu của một số thị trường khác chưa điều chỉnh tương ứng với biến động nội địa.

Với Việt Nam, bảng giá ổn định tạo mặt bằng tham chiếu cho đàm phán, nhưng chưa đủ xác nhận một đợt tăng mới. Nếu doanh nghiệp có thêm đơn hàng và tăng thu mua, giá có thể được nâng đỡ. Ngược lại, lượng bán ra tăng trong lúc khách hàng cân nhắc các nguồn cung khác sẽ tạo sức ép điều chỉnh.

Tại thời điểm chốt tối 11.11, chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng giảm cụ thể cho từng địa phương ngày 12.11.