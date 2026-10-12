Giá hồ tiêu hôm nay 12.10: Thị trường đứng giá sau phiên tăng

Sau nhịp tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg trong phiên trước, thị trường hồ tiêu ngày 12.10 tạm thời chững lại. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm không thay đổi, tiếp tục dao động từ 136.500 đến 140.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ được mốc 140.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trong các khu vực khảo sát, cho thấy thành quả của phiên phục hồi trước đó chưa bị thu hẹp ngay trong ngày kế tiếp.

Giá hồ tiêu hôm nay 12.10.2026 đi ngang

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu giữ ở mức 136.500 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) cũng được thu mua với mức tương tự.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì giá 137.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đứng ở 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.000 đồng/kg. Toàn bộ các khu vực đều không thay đổi so với ngày trước đó.

Biên độ giá hồ tiêu hiện nằm trong khoảng 136.500 – 140.000 đồng/kg, tương ứng mức chênh lệch 3.500 đồng/kg giữa nơi thấp nhất và cao nhất.

Diễn biến đáng chú ý là giá không quay đầu giảm sau phiên tăng 1.000 đồng/kg trước đó. Thay vào đó, thị trường giữ nguyên mặt bằng mới, trong đó mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục được duy trì.

Giá hồ tiêu thế giới không thay đổi

Thị trường hồ tiêu thế giới trong ngày 12.10 chưa ghi nhận biến động mới so với ngày trước đó. Mặt bằng giá tại các thị trường tham chiếu chủ chốt nhìn chung duy trì ổn định.

Tại Ấn Độ, các mức giá cũng tiếp tục đi ngang.

Trong đó, tiêu GARBLED đứng ở 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 198.378 đồng/kg. UNGARBLED giữ mức 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 192.821 đồng/kg.

Loại Gram/lít tiếp tục ở mức 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 190.043 đồng/kg.

Giữ mốc 140.000 đồng/kg là tín hiệu đáng chú ý

Sau thời gian giảm rồi đi ngang, giá hồ tiêu trong nước đã tăng trở lại ở phiên trước. Vì vậy, việc thị trường ngày 12.10 không điều chỉnh giảm ngay là tín hiệu đáng chú ý hơn việc giá đơn thuần “đứng yên”.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn trụ tại 140.000 đồng/kg, Đắk Lắk ở 138.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 136.500 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục theo dõi phản ứng của bên mua quanh mặt bằng giá mới. Nếu nhu cầu thu mua được duy trì, mốc 140.000 đồng/kg có thể tiếp tục đóng vai trò vùng giá quan trọng. Ngược lại, nếu giao dịch chậm lại, thị trường nhiều khả năng quay về trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp.