Giá hồ tiêu hôm nay 11.11.2026: Nhu cầu từ Mỹ là điểm tựa cần theo dõi

Các mức thu mua đã công bố chưa xuất hiện chênh lệch mới trong bảng theo dõi. Trong khi đó, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại Mỹ tiếp tục mở rộng, nhưng nhịp nhập khẩu chậm lại của thị trường này cho thấy triển vọng giá vẫn cần được đánh giá thận trọng.

Hình minh họa

Giá trong nước: Năm vùng chưa có chênh lệch mới

Đắk Lắk đứng đầu bảng ngày 10.11 với 138.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất 135.500 đồng/kg, tạo khoảng cách 2.500 đồng/kg giữa hai đầu bảng.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động đối chiếu hai bảng ngày 10.11 và 9.11.2026 trong cùng bộ lịch sử.

Bình quân cộng năm mức giá là 136.300 đồng/kg. Hai bảng công bố trùng nhau tại các vùng được theo dõi; đây là kết quả đối chiếu ngày 10.11 với 9.11, chưa phải diễn biến của ngày 11.11.

Bảng ngày 10.11 được dùng làm tham chiếu cho ngày xuất bản. Giá giao dịch thực tế còn phụ thuộc chất lượng hàng, khối lượng và điều kiện giao nhận.

Giá thế giới: Giữ riêng từng chủng loại và đơn vị

Bảng tham chiếu quốc tế ghi ngày báo giá 10.11.2026:

Các mức trên thuộc những quy cách và thị trường khác nhau, không đại diện cho một giá hồ tiêu thế giới duy nhất. Bài chưa tính biến động xuất khẩu do chưa kiểm chứng đủ hai bộ báo giá cùng kỳ, cùng quy cách.

Báo giá Ấn Độ được tách riêng:

Một tạ tương ứng 100 kg. Bài giữ nguyên đơn vị gốc, không quy đổi các mức quốc tế sang đồng/kg.

Dự báo 11.11: Nhu cầu nhập khẩu hỗ trợ, chưa đủ xác nhận tăng giá

Trong chín tháng năm 2026, Mỹ nhập khẩu 54.939 tấn hồ tiêu từ Việt Nam, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Thị phần của Việt Nam tại thị trường này đạt 79,9%, cho thấy vị thế nguồn cung tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, tổng lượng hồ tiêu Mỹ nhập khẩu trong quý III giảm 18,5% so với quý II. Vì vậy, thị phần tăng chưa đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh mua hàng ngay trong ngắn hạn.

Với ngày 11.11, giá có thể duy trì vùng tham chiếu nếu nhu cầu thu mua và lượng bán ra chưa thay đổi đáng kể. Khả năng nhích lên cần thêm đơn hàng thực tế và lực mua từ doanh nghiệp; ngược lại, người giữ hàng tăng bán trong lúc khách mua thận trọng có thể tạo sức ép điều chỉnh. Chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng, giảm cụ thể từng địa phương.