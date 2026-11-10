Giá hồ tiêu hôm nay 10.11.2026: Bảng nội địa chưa có chênh lệch mới

Các mức thu mua đã công bố tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong khi đó, lượng hồ tiêu xuất khẩu từ Brazil tăng trở lại là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá nguồn hàng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hình minh họa

Bảng giá trong nước ngày 9.11 làm tham chiếu

Đắk Lắk có mức thu mua cao nhất trong năm vùng, đạt 138.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 135.500 đồng/kg, tạo khoảng cách cao nhất – thấp nhất 2.500 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg. Chênh lệch đối chiếu hai bảng ngày 9.11 và 8.11 trong cùng bộ lịch sử giá.

Bình quân cộng năm mức giá đạt 136.300 đồng/kg. Hai bảng không có chênh lệch tại các vùng được theo dõi; đây là diễn biến ghi nhận ngày 9.11, chưa phải kết quả khảo sát ngày 10.11.

Giá quốc tế: Tách báo giá xuất khẩu và thị trường Ấn Độ

Các báo giá xuất khẩu được bản tin ngày 9.11 dẫn lại như sau:

Đây là các báo giá theo thị trường và quy cách hàng hóa, không đại diện cho một mức giá chung của hồ tiêu thế giới. Bài chưa tính biến động quốc tế do chưa có hai bộ báo giá cùng kỳ được xác minh đầy đủ.

Riêng bảng Ấn Độ, bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 5.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 ngày 9.11.2026 chưa có bảng giá mới trên trang dữ liệu có ngày báo giá xác định được.

Một tạ tương ứng 100 kg. Các mức Ấn Độ đã cũ bốn ngày so với ngày chuẩn bị bài; không dùng để kết luận thị trường ngày 9.11 đi ngang. Bài không quy đổi giá quốc tế sang đồng/kg.

Dự báo 10.11: Theo dõi sức mua trong bối cảnh nguồn hàng cạnh tranh tăng

Brazil xuất khẩu 6.562 tấn hồ tiêu trong tháng 10, tăng 44,9% so với tháng trước. Cùng thời gian, giá xuất khẩu bình quân của nước này giảm 2,7%, cho thấy lượng giao hàng tăng chưa đồng nghĩa giá bán tăng.

Diễn biến đó có thể khiến bên mua quốc tế cân nhắc kỹ hơn giữa các nguồn cung. Với thị trường Việt Nam, khả năng duy trì vùng giá tham chiếu sẽ phụ thuộc vào nhu cầu mua thực tế và lượng hàng người giữ tiêu đưa ra bán.

Trong ngày 10.11, giá có thể tiếp tục dao động quanh mặt bằng đã công bố nếu giao dịch chưa có đột biến. Khả năng nhích lên cần thêm lực mua, còn sức ép điều chỉnh sẽ lớn hơn nếu nguồn bán tăng trong lúc khách hàng kéo dài thời gian đàm phán. Chưa đủ tín hiệu để dự báo mức tăng, giảm cụ thể từng địa phương.