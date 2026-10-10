Giá hồ tiêu hôm nay 10.10: Thị trường tiếp tục đi ngang

Sau nhịp giảm mạnh trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước đang cho thấy trạng thái ổn định hơn. Ngày 10.10, giá thu mua tại các vùng trọng điểm không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục dao động trong khoảng 135.500 – 139.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có giá cao nhất với 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng đứng ở mức thấp nhất là 135.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 10.10.2026 tiếp tục đi ngang

Tại Gia Lai, giá tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng duy trì mức 135.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ giá 136.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng đầu bảng giá với 139.000 đồng/kg. Tất cả các khu vực khảo sát đều không ghi nhận biến động mới.

Biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện là 3.500 đồng/kg, từ mức thấp nhất 135.500 đồng/kg đến cao nhất 139.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là sau phiên giảm 1.000 – 1.500 đồng/kg trước đó, giá tiêu đã có thêm những phiên không thay đổi. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tạm thời tìm được vùng cân bằng mới, thay vì tiếp tục giảm sâu ngay lập tức.

Tuy nhiên, mức cao nhất 139.000 đồng/kg hiện vẫn thấp hơn vùng trên 140.000 đồng/kg được duy trì trong những ngày đầu tháng 10.

Giá tiêu Ấn Độ giữ nguyên

Tại Ấn Độ, giá các loại hồ tiêu tiếp tục không thay đổi khi tính theo Rupee/tạ.

Tiêu GARBLED hiện được ghi nhận ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 198.378 đồng/kg.

Loại UNGARBLED đứng ở 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 192.821 đồng/kg, trong khi loại Gram/lít giữ mức 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 190.043 đồng/kg.

Dù giá tính bằng Rupee không thay đổi, giá quy đổi sang đồng Việt Nam tiếp tục có sự dịch chuyển nhẹ do ảnh hưởng của tỷ giá dùng để quy đổi.

Thị trường đang tìm vùng cân bằng mới?

Sau cú giảm trên diện rộng, việc giá hồ tiêu giữ nguyên nhiều phiên liên tiếp là diễn biến đáng chú ý. Thị trường chưa cho thấy lực hồi phục rõ ràng, nhưng áp lực giảm cũng tạm thời chững lại.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn duy trì được mức 139.000 đồng/kg, cao hơn 1.500 đồng/kg so với Đắk Lắk và 3.500 đồng/kg so với Gia Lai, Bình Phước (Đồng Nai).

Trong ngắn hạn, sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng người dân đưa ra thị trường sẽ là những yếu tố cần theo dõi. Nếu nhu cầu thu mua cải thiện, vùng giá hiện tại có thể trở thành nền cho một nhịp phục hồi. Ngược lại, nếu giao dịch tiếp tục trầm lắng, khả năng giá còn dao động trong biên độ hẹp vẫn khá rõ.