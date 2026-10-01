Giá hồ tiêu hôm nay 1.10.2026: Giữ vững mốc 140.500 đồng/kg

Bước sang ngày đầu tiên của tháng 10, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới. Giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng 136.500 – 140.500 đồng/kg, tương đương mức ghi nhận trước đó.

Hình minh họa.

Diễn biến đi ngang giúp mặt bằng giá hồ tiêu vẫn giữ được vùng tương đối cao. Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 140.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 1.10.2026 đi ngang

Tại Gia Lai, giá tiêu được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Bình Phước (Đồng Nai).

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì mức 137.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đứng ở 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá tiêu cao nhất trong bảng khảo sát, đạt 140.500 đồng/kg.

Như vậy, chênh lệch giữa mức giá thấp nhất và cao nhất trên thị trường hiện là 4.000 đồng/kg. Việc giá không thay đổi sau nhịp tăng trước đó cho thấy thị trường đang tạm thời bước vào trạng thái cân bằng.

Mặt bằng trên 136.000 đồng/kg vẫn tạo điểm tựa đáng chú ý cho người trồng, trong khi các đơn vị thu mua có thể tiếp tục quan sát diễn biến nguồn cung và nhu cầu giao dịch trong những ngày đầu tháng 10.

Giá tiêu Ấn Độ giữ ổn định

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ cũng chưa ghi nhận biến động mới trong dữ liệu cập nhật.

Trong đó, tiêu GARBLED có mức giá 71.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 200.356 đồng/kg. UNGARBLED được giao dịch ở mức 69.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 194.744 đồng/kg, còn loại Gram/lít ở mức 68.400 Rupee/tạ.

Việc giá tiêu Ấn Độ đi ngang cho thấy thị trường quốc tế chưa có tín hiệu biến động mạnh tại thời điểm cập nhật.

Thị trường chờ tín hiệu mới đầu tháng 10

Sau khi giữ được vùng giá cao trong những phiên cuối tháng 9, thị trường hồ tiêu bước vào tháng 10 với trạng thái khá thận trọng. Giá không giảm nhưng cũng chưa xuất hiện động lực mới đủ mạnh để tạo thêm một nhịp tăng.

Đáng chú ý, mức 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn được duy trì, trong khi các khu vực còn lại phổ biến từ 136.500 – 138.500 đồng/kg.

Trong thời gian tới, giá hồ tiêu có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhu cầu thu mua, lượng hàng thực tế trong dân, hoạt động xuất khẩu và diễn biến của thị trường thế giới. Nếu sức mua cải thiện, mặt bằng giá trong nước có thể có thêm cơ hội biến động sau giai đoạn đi ngang hiện nay.