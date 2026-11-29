Đắk Lắk trở lại mốc 126.000 đồng/kg trong bảng ngày 28.11, cao hơn Gia Lai và Bình Phước 4.000 đồng/kg. Nhịp hồi đưa giá ở cả năm vùng về mức ghi nhận ngày 26.11, sau khi cùng giảm một ngày sau đó.

Hình minh họa

Giá thu mua trong nước: Đắk Lắk cao nhất

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 28.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:05 cùng ngày chưa có bảng giá mới cho ngày 29.11.2026.

Vì cả năm vùng tăng cùng mức, thứ tự giá không đổi: Đắk Lắk vẫn dẫn đầu, còn Gia Lai và Bình Phước cùng ở đáy bảng. Mức tăng thuộc ngày 28.11 so với 27.11; giá thu mua ngày 29.11 chưa được ghi nhận tại thời điểm chốt.

Giá tiêu xuất khẩu và thị trường Ấn Độ

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l được chào ở mức 5.900 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ở mức 8.300 USD/tấn, theo báo giá ngày 27.11 được công bố lại ngày 28.11. Một số dòng quốc tế chỉ xác minh được ngày trên bảng gốc là 20.11, nên được ghi riêng trong bảng.

Tại Kerala, Ấn Độ, bảng giá bình quân ngày 27.11 ghi nhận cả hai loại tiêu dưới đây giảm so với mức ngày liền trước trong cùng bộ dữ liệu.

Dự báo ngày 29.11: Sức mua sẽ quyết định nhịp hồi

Lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11 giảm 2,8% so với nửa đầu tháng 10. Số liệu này cho thấy lượng hàng giao trong kỳ đã chậm lại, nhưng chưa phản ánh trực tiếp sức mua tại đại lý trong ngày 29.11.

Nếu đại lý tiếp tục mua vào và lượng hàng bán ra không tăng nhanh, giá có thể giữ được phần tăng vừa ghi nhận. Ngược lại, nếu bên mua chờ thêm tín hiệu từ thị trường xuất khẩu, nhịp hồi có thể chững lại. Một lần tăng đồng loạt chưa đủ để xác nhận giá đã đảo chiều.