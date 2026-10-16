Giá heo tụt dốc, doanh nghiệp chăn nuôi ứng phó thế nào?

BAF mở rộng phương thức phân phối sang cả hệ thống nhà hàng. Ảnh: DN.

Chỉ trong nửa đầu tháng 10/2026, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã khai trương, mở bán 3 nhà hàng Cơm niêu Siba và Cơm ngon Siba tại Thanh Hóa và TP.HCM, nâng chuỗi điểm bán của thương hiệu này lên con số 32.

Trước đó, BAF phối hợp với Bộ Công thương triển khai cung ứng trên sàn giao dịch thịt heo. Qua đó, doanh nghiệp chăn nuôi này sẽ đưa thịt heo vào phân phối tại các chợ truyền thống.

Tính đến hiện tại, ngoài việc cung ứng thịt heo trên sàn giao dịch và 32 nhà hàng, BAF còn sở hữu 42 cửa hàng Siba Mart, 1.000 điểm bán thịt heo nhượng quyền, cùng với việc đẩy sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ lớn như Winmart, BRG Mart, AEON Mall…

Khối lượng điểm bán lớn với đa dạng các kênh và hình thức phân phối được doanh nghiệp coi như chiến lược quan trọng, trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang chịu áp lực trước giá heo hơi tụt dốc mạnh.

Tăng cường hoạt động phân phối cũng giúp BAF tiếp tục chiến lược mở rộng đàn heo. Công ty đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ về quy mô để đạt con số 10 triệu heo thương phẩm bán ra thị trường vào năm 2030.

Trong khi đó, “tân binh” trong làng nuôi heo là Công ty CP Nông nghiệp Hòa Phát, công ty con của Tập đoàn Hòa Phát, lựa chọn điều chỉnh chiến lược, thận trọng trong kế hoạch tăng đàn.

Đến hết quý II/2026, bất chấp thị trường tụt dốc, BAF vẫn tăng tổng giá trị đàn heo nái lên 10% so với đầu năm. Công ty đang tăng tốc với mô hình chung cư nuôi heo công nghệ cao, hợp tác với doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.

Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến sẽ nâng đàn heo nái lên 30.000 – 32.000 con vào năm 2030, tức tăng khoảng 20% so với hiện tại, tốc độ thấp hơn nhiều so với kế hoạch của những một số doanh nghiệp đối thủ.

Bên cạnh yếu tố quỹ đất, theo Nông nghiệp Hòa Phát việc tăng đàn thận trọng nhằm đảm bảo năng lực vận hành cũng như tối ưu giá thành và nội lực. Qua đó, doanh nghiệp có thể duy trì năng lực cạnh tranh trước những biến động thị trường.

Quy mô đàn heo nái của Nông nghiệp Hòa Phát cũng chứng kiến những biến động mạnh trong giai đoạn giá heo xuống thấp từ đầu 2026 đến nay. Tính đến hết quý II/2026, công ty ghi nhận 101 tỷ đồng danh mục súc vật cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành, giảm hơn gấp đôi so với con số 228 tỷ đồng hồi đầu năm 2026.

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam cũng ghi nhận mức giảm khoảng 6,4% so với đầu năm ở khoản mục này, về còn 603 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dabaco vẫn tiếp tục tìm kiếm quỹ đất tại nhiều địa phương để nâng tổng số heo nái từ 60.000 con như hiện nay lên 80.000 con vào năm 2028.

Thị trường sẽ chưa thoát khó

Sau giai đoạn phục hồi nhờ dịp Tết Nguyên đán, giá heo hơi chứng kiến đà tụt giảm mạnh mẽ, đến nay rơi vào khoảng 50.000 – 55.000 đồng/kg, giảm tới khoảng 35% so với mức giá đỉnh vào đầu năm.

Áp lực từ nguồn cung khi người chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn, cộng với nhu cầu tiêu thụ suy giảm do lo ngại dịch bệnh là nguyên nhân cho sự tụt dốc mạnh mẽ của giá heo. Kéo theo đó, lợi nhuận của doanh nghiệp chăn nuôi cũng suy giảm đáng kể trên nền tương đối cao vào năm ngoái.

Giá heo hơi tụt giảm thổi bay lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Anh.

Dabaco là doanh nghiệp chứng kiến mức giảm lợi nhuận lớn nhất khi lợi nhuận sau thuế nửa đầu 2026 tụt gần 35% về 663 tỷ đồng, dù doanh thu vẫn tăng 16,6% lên 8.377 tỷ đồng.

BAF chứng kiến mức sụt giảm lợi nhuận nhẹ hơn, khoảng 9%, về mức 310 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, một phần nhờ vào doanh thu tăng mạnh tới 55% lên 3.900 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tụt giảm lần lượt 22% và 31%, về chỉ còn 3.380 tỷ đồng doanh thu và 648 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, Nông nghiệp Hòa Phát đưa ra dự báo, mặt bằng giá heo hơi chưa thể phục hồi vào năm 2027 và rất có thể tiếp tục giảm mạnh hơn khi rơi vào vùng giá thấp theo chu kỳ 3 năm vào năm 2026.

Điều này đặt ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp chăn nuôi heo quy mô lớn trong bối cảnh doanh nghiệp tích cực mở rộng quy mô đàn heo nhằm chiếm lấy thị phần bị bỏ lại của các trang trại nhỏ lẻ bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi hoặc phải ngừng hoạt động vì không đáp ứng được yêu cầu của Luật Chăn nuôi.

Đáng chú ý, việc doanh nghiệp tăng tốc mở rộng đàn heo thậm chí còn có thể dẫn đến một rủi ro mang tính hệ thống là tình trạng dư cung. Nông nghiệp Hòa Phát nhìn nhận, nếu duy trì tốc độ như hiện nay, thị trường heo Việt Nam có thể dư cung vào 2 – 3 năm tới, tương tự như kịch bản Trung Quốc đã trải vào giai đoạn 2020 – 2024.