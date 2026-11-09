Giá heo hơi hôm nay 9.11.2026: Đầu tuần chờ tín hiệu thu mua

Bước vào đầu tuần, khoảng cách giữa các vùng vẫn khá rõ: nhóm địa phương phía Bắc dẫn đầu bảng tham chiếu, còn mức thấp nhất nằm tại An Giang và Cần Thơ.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 8.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:04 ngày 8.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 9.11.2026.

Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Cột thay đổi đối chiếu ngày 8.11 với ngày 7.11.2026.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Khoảng giá theo vùng:

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng đạt 49.000 đồng/kg, cao hơn 5.000 đồng/kg so với An Giang và Cần Thơ. Miền Trung – Tây Nguyên có biên độ hẹp nhất: Đắk Lắk cao hơn các địa phương còn lại 1.000 đồng/kg.

Đối chiếu hai bảng tương thích cho thấy cả 34 địa phương không thay đổi giá ngày 8.11 so với ngày 7.11. Sự phục hồi được ghi nhận trong tuần vừa qua cần được phân biệt với diễn biến riêng của phiên cuối tuần và không được coi là mức tăng của ngày 9.11.

Dự báo ngày 9.11: Chờ sức mua đầu tuần

Việc giá tạm dừng tăng vào cuối tuần khiến hoạt động thu mua đầu tuần trở thành tín hiệu đáng theo dõi. Nếu nhu cầu của thương lái và cơ sở giết mổ duy trì trong khi lượng heo xuất chuồng không tăng mạnh, mặt bằng tham chiếu có cơ sở được giữ vững.

Khả năng tăng tiếp cần được xác nhận bằng giao dịch thực tế. Ngược lại, nếu người nuôi đưa heo ra bán nhiều hơn nhưng đầu ra chưa cải thiện tương ứng, sức ép thương lượng có thể xuất hiện tại từng địa bàn.

Với thông tin đã công bố đến tối 8.11, chưa đủ tín hiệu xác định một xu hướng tăng hoặc giảm chung cho ngày 9.11. Bài không đưa ra giá dự báo cụ thể từng tỉnh.