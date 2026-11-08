Giá heo hơi hôm nay 8.11.2026: Miền Bắc giữ mặt bằng cao nhất

Mặt bằng giá tham chiếu tiếp tục phân hóa giữa các vùng: nhóm địa phương phía Bắc dẫn đầu, trong khi mức thấp nhất xuất hiện tại An Giang và Cần Thơ.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 7.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:13 ngày 7.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 8.11.2026.

Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Cột thay đổi so sánh ngày 7.11 với ngày 6.11.2026, không phải biến động ngày 8.11.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Khoảng giá trong phạm vi bảng khảo sát:

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng đứng đầu bảng ở mức 49.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa nhóm này với An Giang, Cần Thơ là 5.000 đồng/kg. Miền Trung – Tây Nguyên có biên độ hẹp nhất, chỉ 1.000 đồng/kg.

Đối chiếu hai bảng ngày 6.11 và 7.11 cho thấy giá tại toàn bộ 34 tỉnh, thành trong bảng không thay đổi. Như vậy, nhịp tăng của ngày 6.11 đã tạm dừng trong ngày 7.11; chưa thể xem đây là diễn biến của ngày 8.11.

Dự báo ngày 8.11: Chờ tín hiệu thu mua thực tế

Kịch bản giữ quanh mặt bằng tham chiếu có cơ sở nếu lượng heo xuất chuồng và nhu cầu thu mua không biến động đáng kể. Khả năng tăng trở lại cần được xác nhận bằng sức mua tại cơ sở giết mổ, thay vì chỉ dựa vào chuỗi tăng trước đó.

Thông tin xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Biển Bạch, Cà Mau cũng đặt ra yêu cầu theo dõi nguồn cung địa phương. Tuy nhiên, một ổ dịch riêng lẻ chưa đủ để kết luận thị trường cả nước thiếu cung hoặc giá sẽ tăng diện rộng.

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ tín hiệu xác định chắc chắn xu hướng ngày 8.11, cũng chưa có cơ sở đưa ra mức giá dự báo cụ thể cho từng tỉnh.