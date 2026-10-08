Giá heo hơi hôm nay 8/10: Tiếp đà giảm sâu, vùng giá giao dịch từ 52.000 - 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 8/10, cả nước cùng giữ đà giảm sâu trong sáng nay, giá dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 8/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Thị trường heo hơi miền Bắc ngày 8/10 tiếp tục ghi nhận mức hạ 1.000 đồng/kg đồng loạt xuất hiện tại hàng loạt địa phương bao gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Điện Biên.

Hiện tại, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Hưng Yên vẫn là địa phương duy nhất còn giữ được mức thu mua cao nhất khu vực ở mốc 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng đã lùi về mốc 53.000 đồng/kg, cùng Lai Châu nắm giữ mức giá thấp nhất miền.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay cũng tiếp tục ghi nhận đà giảm giá đồng loạt tại hầu hết các địa phương, với mức hạ 1.000 đồng/kg xuất hiện ở 10/11 tỉnh thành. Chỉ riêng Huế và Đà Nẵng giữ giá ổn định so với phiên trước.

Đáng chú ý, sau đợt điều chỉnh này, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã ghi nhận mức 52.000 đồng/kg, xuất hiện tại Khách Hoà. Theo đó, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, với Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, neo tại mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng loạt giao dịch ở ngưỡng 53.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Tương tự hai khu vực trên, giá heo hơi tại thị trường miền Nam cũng tiếp tục nối dài đà giảm trong sáng nay, với mức hạ 1.000 đồng/kg xuất hiện tại hàng loạt địa phương bao gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi ở khu vực này cũng lùi về khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp là địa phương có mức giá thu mua thấp nhất khu vực khi hạ xuống mốc 52.000 đồng/kg, kế đó là An Giang đang giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực đang cùng thu mua ở ngưỡng 54.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 8/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)