Giá heo hơi hôm nay 8.10: Cả ba miền xuất hiện mức 53.000 đồng/kg
Giá heo hơi ngày 8.10.2026 dao động 53.000 - 55.000 đồng/kg, trong đó mức thấp nhất 53.000 đồng/kg đã xuất hiện tại cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
Thị trường heo hơi ngày 8.10.2026 tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. Khoảng giá trên cả nước thu hẹp còn 53.000 - 55.000 đồng/kg, trong khi mức 54.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương.
Giá heo hơi miền Bắc: Nhiều nơi quanh 54.000 đồng/kg
Giá heo hơi miền Bắc ngày 8.10.2026 dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.
Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng ghi nhận mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.
Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.
Lai Châu hiện là địa phương có giá thấp nhất miền Bắc với 53.000 đồng/kg.
Nhìn tổng thể, mức 54.000 đồng/kg đang trở thành vùng giá phổ biến tại khu vực, trong khi 55.000 đồng/kg chỉ còn xuất hiện ở một số địa phương.
Giá heo hơi miền Trung: Ba địa phương xuống 53.000 đồng/kg
Tại miền Trung, giá heo hơi ngày 8.10.2026 cũng nằm trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.
Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong khu vực còn giữ mức 55.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.
Đáng chú ý, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng xuống mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Mặt bằng miền Trung vì vậy tập trung chủ yếu trong vùng 53.000 - 54.000 đồng/kg, với mức 55.000 đồng/kg chỉ xuất hiện tại Lâm Đồng.
Giá heo hơi miền Nam: Đồng Tháp xuống 53.000 đồng/kg
Giá heo hơi miền Nam ngày 8.10.2026 dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.
Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.
Tây Ninh, An Giang và Cà Mau giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.
Riêng Đồng Tháp xuống 53.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất miền Nam.
Nhìn chung, giá heo hơi ngày 8.10.2026 trên cả nước dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.
Điểm đáng chú ý là mức 53.000 đồng/kg hiện đã xuất hiện ở cả ba miền, gồm Lai Châu ở miền Bắc; Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa ở miền Trung và Đồng Tháp ở miền Nam.
Trong khi đó, mức 55.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại một số tỉnh, thành nhưng không còn chiếm ưu thế. Phần lớn thị trường hiện tập trung quanh vùng 54.000 đồng/kg.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-te/gia-heo-hoi-hom-nay-810-ca-ba-mien-xuat-hien-muc-53000-dongkg-272288.html