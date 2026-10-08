Giá heo hơi hôm nay 8.10: Cả ba miền xuất hiện mức 53.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi ngày 8.10.2026 tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. Khoảng giá trên cả nước thu hẹp còn 53.000 - 55.000 đồng/kg, trong khi mức 54.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Nhiều nơi quanh 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc ngày 8.10.2026 dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng ghi nhận mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Lai Châu hiện là địa phương có giá thấp nhất miền Bắc với 53.000 đồng/kg.

Nhìn tổng thể, mức 54.000 đồng/kg đang trở thành vùng giá phổ biến tại khu vực, trong khi 55.000 đồng/kg chỉ còn xuất hiện ở một số địa phương.

Giá heo hơi miền Trung: Ba địa phương xuống 53.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá heo hơi ngày 8.10.2026 cũng nằm trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong khu vực còn giữ mức 55.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng xuống mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Mặt bằng miền Trung vì vậy tập trung chủ yếu trong vùng 53.000 - 54.000 đồng/kg, với mức 55.000 đồng/kg chỉ xuất hiện tại Lâm Đồng.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Tháp xuống 53.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Nam ngày 8.10.2026 dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Tây Ninh, An Giang và Cà Mau giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Riêng Đồng Tháp xuống 53.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất miền Nam.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 8.10.2026 trên cả nước dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mức 53.000 đồng/kg hiện đã xuất hiện ở cả ba miền, gồm Lai Châu ở miền Bắc; Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa ở miền Trung và Đồng Tháp ở miền Nam.

Trong khi đó, mức 55.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại một số tỉnh, thành nhưng không còn chiếm ưu thế. Phần lớn thị trường hiện tập trung quanh vùng 54.000 đồng/kg.