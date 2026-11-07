Giá heo hơi hôm nay 7/11: Cả nước tạm dừng đà tăng, giao dịch trong vùng 44.000 - 49.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 7/11, cả nước tạm dừng đà tăng trong sáng nay, mua bán với giá trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 7/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sau 4 ngày giữ đà tăng liên tục, sáng cuối tuần (ngày 7/11), heo hơi tại các tỉnh thành phía Bắc đồng loạt chững giá. Theo khảo sát mới nhất, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Đây hiện là khu vực có mặt bằng giá heo hơi cao nhất cả nước.

Cụ thể, heo hơi tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất cả nước là 49.000 đồng/kg. Theo sau đó là loạt địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ với giá heo hơi cùng neo tại mức 48.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng đi ngang sau phiên bật tăng mạnh mẽ trong ngày 6/11. Theo đó, heo hơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực này đang được giao dịch với giá từ 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có giá heo hơi dẫn đầu khu vực với mức 47.000 đồng/kg. Tất cả địa phương còn lại trong khu vực cùng giao dịch heo hơi ở mức 46.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Cùng đi ngang theo xu hướng chung, giá heo hơi tại các tỉnh thành miền Nam đang duy trì ổn định trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Khảo sát mới nhất cho thấy Đồng Tháp là tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 47.000 đồng/kg. Kế đó là các trung tâm tiêu thụ lớn Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh với giá heo hơi đạt 46.000 đồng/kg. Giá heo tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau cùng đạt 45.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 44.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại An Giang và Cần Thơ.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 7/11 ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

(tổng hợp)