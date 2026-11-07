Giá heo hơi hôm nay 7.11.2026: Nhìn lại đà tăng tại 25 địa phương

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 6.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 23:14 ngày 6.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 7.11.2026.

Đơn vị giá và biến động: đồng/kg. Cột biến động so sánh ngày 6.11 với ngày 5.11.2026, không phải biến động ngày 7.11.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Dự báo ngày 7.11: Theo dõi độ bền của nhịp phục hồi

Đối chiếu hai bảng liên tiếp cho thấy 25 địa phương tăng giá trong ngày 6.11, còn chín địa phương giữ mức công bố trước đó. Mức tăng tới 3.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Trung đáng chú ý hơn việc giá cao nhất tiến gần ngưỡng 50.000 đồng/kg.

Nhu cầu phục vụ thị trường cuối năm có thể hỗ trợ giá heo hơi, song nguồn cung và lượng mua thực tế của cơ sở giết mổ vẫn quyết định khả năng duy trì đà phục hồi. Với ngày 7.11, nếu thương lái tiếp tục nâng lượng thu mua, giá có thể được hỗ trợ tại những nơi vừa tăng. Trường hợp sức mua chậm lại, thị trường có thể cần thời gian củng cố mặt bằng mới. Chưa đủ tín hiệu để khẳng định giá sẽ tăng tiếp trên diện rộng.