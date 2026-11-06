Giá heo hơi hôm nay 6.11.2026: Khoảng cách ba miền ra sao?

Miền Bắc có nhiều địa phương tăng giá nhất, còn miền Nam duy trì mặt bằng thấp hơn. Diễn biến này cho thấy sự phục hồi vẫn phân hóa theo khu vực.

Hình minh họa

Bảng tham chiếu: Miền Bắc đạt 45.000–48.000 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Biến động là ngày 5.11 so với ngày 4.11.2026.

Lạng Sơn và Hải Phòng tăng mạnh nhất trong ngày 5.11, cùng thêm 2.000 đồng/kg. Tổng cộng có 11 địa phương tăng giá trong bộ dữ liệu đối chiếu; khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất cả nước là 5.000 đồng/kg.

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 5.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:09 ngày 5.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 6.11.2026.

Dự báo ngày 6.11: Cần thêm tín hiệu từ sức mua

Đà tăng tại miền Bắc tạo cơ sở để theo dõi khả năng phục hồi tiếp diễn, nhưng miền Nam chưa có chuyển động tương ứng. Nếu nhu cầu thu mua duy trì trong khi lượng heo đủ điều kiện xuất chuồng không tăng nhanh, giá một số địa bàn có thể được hỗ trợ.

Thông tin chăn nuôi mới tại Điện Biên cũng cho thấy việc duy trì sản xuất đi cùng yêu cầu kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, diễn biến tại một tỉnh chưa đủ để suy rộng thành thiếu cung trên toàn quốc. Với dữ liệu hiện có, chưa đủ tín hiệu xác định một xu hướng tăng mạnh đồng loạt trong ngày 6.11.