Giá heo hơi hôm nay 6.10: Cả nước giữ mức 54.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi bước sang ngày 6.10.2026 với trạng thái khá yên ắng. Giá thu mua tại ba miền không thay đổi so với ngày trước đó, cho thấy mặt bằng thị trường đang tạm ổn định sau những nhịp giảm trong đầu tháng.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên cao nhất

Giá heo hơi miền Bắc ngày 6.10.2026 tiếp tục dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên giữ mức cao nhất khu vực, cùng đạt 56.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

Ở chiều thấp hơn, Cao Bằng và Sơn La tiếp tục được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg.

So với ngày 5.10.2026, giá heo hơi miền Bắc không ghi nhận điều chỉnh mới. Mặt bằng 55.000 đồng/kg vẫn xuất hiện tại phần lớn địa phương.

Giá heo hơi miền Trung: Gần như đồng loạt ở 55.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá heo hơi ngày 6.10.2026 duy trì trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương duy nhất có mức giá 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đều giữ mức 55.000 đồng/kg.

Biên độ chỉ 1.000 đồng/kg cho thấy miền Trung vẫn là khu vực có mặt bằng giá đồng đều nhất trong ngày.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai, TP.HCM giữ mức 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Nam ngày 6.10.2026 dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 56.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng được thu mua ở mức 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau giữ mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 6.10.2026 trên cả nước tiếp tục nằm trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg và không thay đổi so với ngày 5.10.2026.

Sau chuỗi điều chỉnh giảm vào những ngày đầu tháng, thị trường đang tạm thời chững lại. Mức 55.000 đồng/kg vẫn là vùng giá phổ biến nhất, trong khi 56.000 đồng/kg chỉ xuất hiện tại một số địa phương và vùng 54.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận ở cả miền Bắc lẫn miền Nam.