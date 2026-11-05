Giá heo hơi hôm nay 5/11: Giữ xu hướng đi lên, miền Nam duy trì ổn định, miền Bắc cao nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay 5/11, một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn giữ xu hướng đi lên, trong khi thị trường miền Nam duy trì ổn định. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 5/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Khảo sát sáng 5/11 cho thấy giá heo hơi tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc. Đáng chú ý, mức 48.000 đồng/kg đã trở lại thị trường, xuất hiện tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg. Các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đang là những địa phương có giá heo thấp nhất khu vực, cùng neo tại mức 45.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận giá heo hơi tại Thanh Hoá và Nghệ An nhích nhẹ 1.000 đồng/kg trong sáng nay, chạm mốc 45.000 đồng/kg, cùng giá với Đắk Lắk.

Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 46.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai là những địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, cùng ở mức 43.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Trong khi hai khu vực trên liên tục biến động thì tại thị trường phía Nam, giá heo hơi vẫn duy trì đi ngang trong sáng nay.

Theo đó, giá heo hơi trong khu vực hiện dao động từ 44.000 - 46.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Giá heo tại các tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau cùng đạt 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục là những địa phương có giá thấp nhất khu vực, neo tại mức 44.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 5/11 ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

(tổng hợp)