Giá heo hơi hôm nay 5.10.2026: Thị trường ổn định sau chuỗi ngày giảm

Sau những phiên giảm liên tiếp đầu tháng 10, thị trường heo hơi bước sang ngày 5.10.2026 với trạng thái ổn định hơn.

Giá thu mua tại các địa phương không thay đổi so với ngày trước đó, trong đó vùng 55.000 đồng/kg vẫn là mặt bằng phổ biến nhất.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên cao nhất

Giá heo hơi miền Bắc ngày 5.10.2026 duy trì trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục là ba địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 56.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cao Bằng và Sơn La giữ mức thấp nhất miền Bắc với 54.000 đồng/kg.

So với ngày 4.10.2026, giá tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tiếp tục duy trì ở 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Gần như đồng loạt 55.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung ngày 5.10.2026 tiếp tục có mặt bằng giá khá đồng đều, dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương duy nhất ghi nhận mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đều giữ mức 55.000 đồng/kg.

Biên độ chỉ 1.000 đồng/kg khiến miền Trung tiếp tục là khu vực có giá heo hơi ổn định và đồng đều nhất cả nước trong ngày 5.10.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai, TP.HCM giữ mức 56.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá heo hơi ngày 5.10.2026 tiếp tục dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM giữ mức cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

Ở chiều thấp hơn, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục đứng ở mức 54.000 đồng/kg, đồng thời thuộc nhóm địa phương có giá thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 5.10.2026 trên cả nước dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg và không thay đổi so với ngày 4.10.2026.

Sau nhịp giảm khá rõ trong những ngày đầu tháng, thị trường đang tạm thời chững lại. Mức 55.000 đồng/kg hiện xuất hiện tại phần lớn địa phương, trong khi 56.000 đồng/kg chỉ còn ở một số tỉnh, thành và vùng giá 54.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại miền Bắc, miền Nam.