Giá heo hơi hôm nay 31/10: Giảm giá cục bộ tại một số ít tỉnh, thành phía Bắc, vùng giá giao dịch từ 43.000 - 46.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 31/10, xu hướng giảm giá chỉ diễn ra cục bộ tại một số ít tỉnh thành thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam ổn định. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 31/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng cuối tuần (ngày 31/10), thị trường heo hơi phía Bắc ghi nhận duy nhất Ninh Bình hạ một giá, xuống còn 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá 45.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại 8 địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên. Mức 44.000 đồng/kg duy trì tại 6 địa phương gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

4 tỉnh thành tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giá heo hơi trong tuần này, gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng hạ 1.000 đồng/kg, lùi từ mốc 44.000 đồng/kg xuống ngưỡng 43.000 đồng/kg. Đây hiện cũng là mức giao dịch đang chiếm ưu thế trên thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên.

Theo khảo sát, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg, với mức 46.000 đồng/kg xuất hiện tại Lâm Đồng.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay giữ trạng thái ổn định, với giá dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá 46.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là nhóm địa phương có giá thu mua heo hơi cao nhất khu vực. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau duy trì mức giao dịch 45.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, giá heo hơi tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục neo ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất toàn miền.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 31/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)